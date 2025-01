SBC Summit Rio: uma visão abrangente do marco regulatório do Brasil

O SBC Summit Rio começa no dia 26 de fevereiro, no Riocentro. (Imagem: Divulgação)

Conferência terá um painel dedicado ao tema Regulação & Conformidade.

Comunicado de imprensa.- Para as marcas que buscam aproveitar o mercado recém-regulamentado do Brasil, manter a conformidade rigorosa com as regulamentações em constante evolução é essencial para uma entrada bem-sucedida e sustentável.

O próximo SBC Summit Rio fornecerá a 15 mil profissionais da indústria insights essenciais sobre estratégias de conformidade, desenvolvimentos regulatórios e atualizações sobre o cenário em transformação do setor no Brasil, por meio da trilha dedicada ao tema ‘Regulação & Conformidade’.

O programa educacional dedicado está agendado para quarta-feira, 26 de fevereiro, o primeiro dia do principal evento de apostas esportivas e jogos do Brasil, realizado no Riocentro, Rio de Janeiro.

Rasmus Sojmark, CEO e fundador da SBC, comentou: “À medida que o Brasil avança rumo à regulamentação completa e a tecnologia continua a evoluir, manter-se informado sobre os mais recentes desenvolvimentos regulatórios e de conformidade é essencial para o sucesso de qualquer marca.

“O Brasil, com seu mercado dinâmico e em rápida evolução, exige uma compreensão profunda de suas complexidades. É por isso que introduzimos uma trilha dedicada ao assunto – para fornecer aos participantes os insights de que precisam, seja para entrar no mercado ou para se adaptarem ao novo ambiente, se já estiverem operando nele”, complementou o executivo.

Os participantes podem esperar discussões aprofundadas sobre a futura regulamentação de cassinos físicos, estratégias para operadores menores lidarem com o aumento das taxas de licenciamento, os fatores que impulsionam fusões e aquisições internacionais e abordagens inovadoras para as loterias modernizarem suas ofertas enquanto permanecem em conformidade.

O painel intitulado ‘Loterias: Da Tradição à Inovação’ examinará como as loterias tradicionais podem inovar em suas ofertas, mantendo a conformidade regulatória. Com especialistas do setor como Hugo Baungartner (VP de Mercados Globais, Aposta Ganha), Felipe Maximino (VP de Tecnologia & Operações, Sorte Online) e Marco Taurisano (CEO, Kroopiê Consulting and Training), o painel discutirá como as loterias estão adotando a inovação para permanecerem competitivas e alcançarem sustentabilidade a longo prazo, explorando também abordagens modernas adotadas para enfrentar desafios comuns do mercado.

O painel ‘Custo Brasil: Taxação e Insegurança Jurídica’ oferecerá uma análise aprofundada do intrincado sistema tributário do Brasil. Com um grupo de especialistas do setor público brasileiro, incluindo Rodrigo Verly (Auditor Fiscal, Receita Federal), Andrea Barreto (Coordenadora Geral de Assuntos Tributários, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional), Ricardo Saadi (Diretor de Investigação e Combate ao Crime Organizado e Corrupção, Polícia Federal) e a moderadora Ana Helena Karnas Hoefel Pamplona (Advogada, Professora Universitária e Co-fundadora da AMIG), as discussões destacarão soluções práticas para os desafios tributários e estratégias para gerenciar proativamente a conformidade fiscal. Os palestrantes também abordarão os riscos legais que as marcas podem enfrentar se não atenderem aos requisitos regulatórios.

A sessão ‘Estabelecimentos físicos: novas leis, grandes oportunidades’ analisará a complexa e desafiadora jornada do Brasil para modernizar as leis relacionadas às apostas físicas. Reunindo renomados especialistas jurídicos e da indústria, como Bárbara Teles (Advogada, Rei do Pitaco), Vitória Lopes Goellner (Assessora Jurídica, BET77), Magnho José (Editor e Presidente, BNLData – IJL) e o moderador Caio Loureiro (Sócio, TozziniFreire Advogados), o painel discutirá as apostas físicas, incluindo cassinos, bingos e o ‘jogo do bicho’. Além disso, o painel refletirá sobre futuras regulamentações para estabelecimentos físicos e suas possíveis implicações para o setor.

Encerrando a trilha, o painel intitulado ‘Oportunidades de F&A: o destino dos campeões nacionais’ explorará como o investimento de marcas internacionais pode aumentar o peso financeiro das taxas regulatórias para operações menores. Com especialistas líderes como Robin Chabra (CEO, Tekkorp), David Carruthers (Executivo de Estratégia, DigiPlus Interactive), Tom Waterhouse (Diretor de Investimentos, Waterhouse VC), Neil Montgomery (Sócio Fundador e Gestor, Montgomery) e o moderador Anton Kaszubowski (Fundador & Diretor Administrativo, SBC Advisory Partners), o painel examinará os principais motores da atividade de fusões e aquisições, os desafios regulatórios que impactam essas transações e estratégias de sucesso para stakeholders internacionais e domésticos.

Além da trilha de conferência sobre ‘Regulação & Conformidade’, os participantes terão a oportunidade de expandir seu conhecimento sobre o mercado brasileiro por meio de trilhas dedicadas a cassino e apostas esportivas, pagamentos, afiliação, inovações tecnológicas e proteção ao jogador.

