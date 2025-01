Osman Walker, SA Gaming: “O ICE Barcelona é uma grande ocasião para interagir diretamente com nosso público, obter feedback e fortalecer nossa presença no setor”

O diretor de estratégia da SA Gaming compartilha as perspectivas da empresa para a ICE 2025 e destaca os produtos que serão exibidos durante o evento.

Entrevista exclusiva.- Em entrevista ao Focus Gaming News, Osman Walker, diretor de estratégia da SA Gaming, destacou a participação da empresa na ICE Barcelona.

Qual a importância do ICE Barcelona para o seu negócio?

O ICE é uma das melhores oportunidades para destacarmos nossa inovação, conectarmos com líderes da indústria e potenciais parceiros. Celebrando nosso 15º aniversário, o evento nos permite refletir sobre nossa trajetória enquanto os visitantes conhecem nossas mais recentes ofertas de jogos.

O ICE Barcelona é uma grande ocasião para interagir diretamente com nosso público, obter feedback e fortalecer nossa presença no setor. Há inúmeras oportunidades de networking para formar parcerias estratégicas e duradouras que sustentem nosso crescimento futuro.

Também é uma chance de celebrar e destacar nosso compromisso com o desenvolvimento de soluções de jogos, reforçando nossa posição como líder de mercado.

O que os visitantes poderão descobrir no estande?

No nosso estande, os visitantes poderão participar de demonstrações ao vivo dos nossos jogos mais recentes, experimentando a jogabilidade em primeira mão. Teremos também um balcão de jogos onde os visitantes poderão testar nossos títulos e ganhar brindes, como bebidas gratuitas e presentes modernos. Essa experiência interativa torna o momento mais divertido e destaca nossos títulos inovadores.

Além disso, nossa equipe de profissionais estará disponível para discussões aprofundadas, oferecendo insights sobre nossos jogos e explorando oportunidades de parceria. Em resumo, nosso estande está preparado para fechar negócios e construir amizades!

Como a empresa avalia sua trajetória e conquistas ao celebrar 15 anos de jogos de cassino ao vivo de alto nível?

Ao celebrarmos 15 anos na indústria de jogos, reconhecemos uma jornada de conquistas. Olhando para nossos marcos e os desafios superados, inovação e resiliência foram fundamentais. Nossa capacidade de inovar resultou no desenvolvimento de inúmeros títulos premiados que conquistaram o público. Guiados por crenças centradas no cliente, excelente engajamento e feedback positivo da comunidade, a SA Gaming se tornou uma marca inovadora.

Embora enfrentemos desafios, nossa resiliência transformou obstáculos em oportunidades de crescimento. Desenvolvemos novos produtos, exploramos novos mercados e, graças à paixão, criatividade e adaptação da nossa equipe às dinâmicas do mercado, alcançamos grande sucesso, comprovado pelos inúmeros prêmios recebidos.

Este aniversário é uma oportunidade de celebrar nossos colaboradores dedicados, parceiros estratégicos e jogadores que nos apoiaram ao longo dos anos. Olhando para o futuro, continuamos focados em inovações que elevarão a experiência de jogo.

Quais foram as perguntas mais comuns no estande durante os eventos de 2024?

Nos eventos de 2024, as perguntas mais frequentes foram sobre nossos produtos, jogos e suas características exclusivas. Os visitantes demonstraram grande interesse nos títulos que oferecemos, cobrindo diversos mercados. Eles queriam saber o que diferencia nossos jogos em termos de jogabilidade e recursos.

Também tivemos muitas discussões sobre parcerias, incluindo convites e termos técnicos e financeiros. Essas perguntas mostram o interesse em nossos produtos e o enorme potencial para colaborações.

Quais outros eventos de jogos vocês planejam participar em 2025?

Estamos ansiosos para 2025, quando expandiremos nossa presença global participando de eventos-chave. Além do ICE Barcelona, estaremos em eventos no subcontinente indiano, na África e na Europa.

Nossa participação nesses mercados diversos reflete nosso compromisso em explorar oportunidades globais e conectar com profissionais da indústria em diferentes regiões. Acreditamos que interagir com culturas diversas aumentará nossa visibilidade e aprofundará nosso entendimento das tendências globais de jogos.

