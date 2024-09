Cartão de crédito: saiba quais casas de apostas vão bloquear o uso a partir de outubro

Empresas associadas a ANJL e IBJR decidiram por conta própria antecipar proibição.

A Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL) recomendou que as casas de apostas suspendam o uso de cartão de crédito como forma de pagamento em suas plataformas a partir de 1º de outubro. Segundo o presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, todas as empresas filiadas à associação seguirão essa orientação já na próxima semana.

“Faremos essa recomendação de forma expressa, até para demonstrar para os órgãos governamentais e para a mídia que essa preocupação também é nossa. Nós acreditamos que abrir para cartão de crédito a coisa fica sem controle. A gente é uma indústria de entretenimento. Eu conversei com todos os nossos associados e 100% vão seguir”, comentou o presidente da ANJL.

Criada em março de 2023, a Associação Nacional de Jogos e Loterias conta com os seguintes associados:

galera.bet/Playtech

Big Brazil

F12

PagBet

Betnacional

Mr. Jack

Parimatch

BetFast

Aposta Ganha

Liderança Capitalização

Zro Bank

Propane

Paag

Clear Sale

BetBox tv

StarsPay

WEpayments

1xBet

PG Soft

Além disso, as operadoras associadas ao Instituto Brasileiro de Jogo Responsável (IBJR), após negociações com o Ministério da Fazenda, optaram voluntariamente por bloquear o uso de cartões de crédito como método de pagamento em suas plataformas. As empresas integrantes do IBJR incluem:

Bet365

Betsson Group

Betway

Entain

Flutter Entertainment

KTO Group

Leo Vegas

NetBet

Novibet

Rei do Pitaco

Yolo Group

Kaizen Gaming

Skill on Net

A nova regulamentação do setor no Brasil proíbe o uso de cartão de crédito em plataformas de jogos e apostas a partir de janeiro de 2025. Conforme a Lei, os apostadores poderão utilizar apenas meios de pagamento instantâneos, como cartão de débito, Pix e TED.

Haddad detalha novas medidas do Ministério da Fazenda

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo federal implementará um sistema para bloquear apostas online com cartão de crédito. Além disso, haverá monitoramento de CPFs de pessoas com comportamentos de dependência de jogos.

“Nós vamos, no sistema de controle do Ministério da Fazenda, primeiro: impedir [que] as pessoas [apostem] com cartão de crédito. Teremos CPF por CPF de quem está apostando. Tudo sigiloso. Ninguém vai abrir essa conta”, afirmou Haddad em matéria publicada pelo g1.

Levantamento divulgado na terça-feira (24) pelo Banco Central do Brasil (BC) mostra que os brasileiros gastaram cerca de R$ 20 bilhões por mês em apostas online nos primeiros oito meses de 2024.

“Teremos um sistema de alerta em relação a pessoas que já estão revelando uma certa dependência psicológica do jogo”, continuou o ministro.

Haddad participou da J. Safra Brazil Conference 2024, evento realizado em São Paulo.

O ministro afirmou que a Fazenda está colaborando com o Ministério da Saúde para identificar formas de tratar a dependência relacionada às plataformas de apostas, conhecidas como bets.