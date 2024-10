Quais bets decidiram pagar a quem apostou em Vini Jr. no prêmio do Bola de Ouro

Premio concedido ao espanhol Rodri causou revolta entre apostadores que apontavam Vini como favorito.

Pelo menos três grandes plataformas de apostas esportivas anunciaram recompensas para os apostadores que escolheram o brasileiro Vinicius Júnior como vencedor da Bola de Ouro, prêmio anual da revista France Football: Betano, Sportigbet e Reals.

Conforme publicação no site Terra, a Sportingbet foi uma das primeiras a demonstrar apoio ao jogador brasileiro, fazendo uma publicação em seu perfil no Instagram: “Independente do resultado da Bola de Ouro, a gente tem o “nosso” vencedor. Dito isso, todo mundo que apostou no Vini Jr terá a aposta paga!”

Mantendo o mesmo tom, a Betano expressou seu apoio aos apostadores que acreditaram no jogador:“O Brasil todo confiou no nosso craque, mas a Bola de Ouro escapou. Mesmo assim, ele continua sendo o melhor pra gente. Pra quem apostou no Vini Jr., a Betano vai pagar as apostas.”

A plataforma Reals optou por uma abordagem diferente, oferecendo uma bonificação especial para clientes selecionados.

“Acreditamos nos nossos craques, e sabemos que Vini Jr merecia esse prêmio. Para aqueles que apostaram nele, estamos com vocês! Sua aposta vai se transformar em vitória: você receberá de volta 10 VEZES o valor apostado! Selecionamos alguns clientes sortudos, e em até 48 horas você verá isso em sua banca”.

A não premiação do atacante do Real Madrid e da seleção brasileira como o melhor do mundo causou surpresa e indignação entre fãs e na imprensa esportiva. O prêmio foi dado ao espanhol Rodri, do Manchester City. O brasileiro ficou na 2ª colocação.