Betano e Bet365 lideram o mercado brasileiro de apostas, segundo levantamento da H2 Gambling Capital

A OpenBet, uma fornecedora de tecnologia, conteúdo e serviços para iGaming, lançou um relatório sobre o cenário dos jogos de azar no Brasil. Usando dados da H2 Gambling Capital (H2GC), a companhia traçou um levantamento sobre o mercado brasileiro de apostas esportivas e jogos de cassino online. Segundo o documento, a regulamentação do setor deve tornar o mercado mais competitivo e ajudar a chegar ao patamar de mais de US$ 10 bilhões em receitas até 2029.

Entre os dados colhidos pela H2 Gambling Capital, estão que as operadoras de apostas esportivas Betano e Bet365 lideram o mercado de bets no Brasil, respectivamente, com 23% e 20% de participação. Outros números da pesquisa são que 50% dos apostadores esportivos fazem entradas semanais e o futebol segue como a principal preferência nacional.

De acordo com a H2GC, a expectativa é que em 2026 o Brasil chegue a ter cerca de 39 milhões de contas ativas. A receita bruta (GGR) por conta chegaria a R$ 745, o que representaria 9% da população adulta do país. No Reino Unido, maior mercado de apostas do mundo, esse percentual é de 24%.

A Betano e a Bet365 estão entre as mais de 100 empresas que solicitaram, no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), do Ministério da Fazenda, o credenciamento para operar apostas de forma regular no Brasil.

