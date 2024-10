Expansão da marca: Reals anuncia que terá nova sede e contratará 1.500 funcionários

A empresa de apostas esportivas vai abrir um novo escritório em São Paulo.

São Paulo.- Poucos dias após a casa de apostas Reals ser incluída na lista das empresas autorizadas a pelo Ministério da Fazenda para operar no Brasil, a companhia anunciou que vai instalar uma nova sede na cidade de São Paulo (SP) e que tem a intenção de contratar até 1,5 mil funcionários nos próximos meses.

Sobre a inclusão oficial da Reals no Sistema de Gestão de Apostas (Sigap), a empresa comentou através de comunicado: “A empresa sempre esteve comprometida com o cumprimento das normas legais, tendo entregado toda a documentação solicitada dentro dos prazos estabelecidos. A inclusão confirma nossa conformidade com as exigências vigentes e nos posiciona de forma sólida no mercado regulado de apostas”.

Durante o período de indefinição, em que o Reals não aparecia na relação do Ministério da Fazenda, dois clubes de futebol que possuem acordo de patrocínio máster com a empresa, o Coritiba e o Amazonas, haviam decidido parar de exibir a marca em seus uniformes.

A Reals chegou a ter seu site bloqueado pela Anatel, no dia 11 deste mês, junto a mais de 2 mil casas de apostas. Na época, a operadora informou que estava trabalhando para retomar suas operações. A operadora recebeu do governo federal um “período adicional de avaliação” da documentação submetida ao SIGAP.

Com a regularização da casa de apostas, os clubes devem voltar a exibir a marca, de acordo com o que afirmou a Reals.

“Seguimos confiantes de que a regulamentação trará avanços significativos para o setor de apostas no Brasil e reiteramos que a Reals está preparada para contribuir ativamente nesse processo”, acrescentou a operadora.

