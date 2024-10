Lance de Ouro: Betnacional lança campanha inspirada em Vini Jr, embaixador da marca

Apostadores devem tentar reproduzir um gol marcado pelo atleta.

A operadora de apostas esportivas Betnacional lançou uma campanha inspirada no embaixador da marca, Vinicius Jr, que joga pelo Real Madrid, da Espanha. A ativação tem a intenção de homenagear a indicação do atleta para a premiação da Bola de Ouro. A entrega do troféu de melhor jogador do mundo está previsto para o dia deste mês.

Na campanha Lance de Ouro, os clientes da empresa devem tentar recriar um famoso gol que Vini fez contra a equipe do Girona pelo Campeonato Espanhol. Os interessados em participar devem gravar um vídeo de até um minuto reproduzindo esse momento e postar em seus perfis, marcar a Betnacional e usar a hashtag “#lancebetnacional”.

Ainda é necessário escrever na legenda da publicação uma resposta para a pergunta: “Por que Vini Jr. merece trazer a Bola de Ouro para casa?”. De acordo com a empresa de apostas, os três vídeos mais curtidos e comentados vão receber valores para apostar no site. O primeiro colocada ganhará também uma camisa autografada pelo jogador.

A promoção é válida até o dia 28, dia da premiação da Bola de Ouro.

A Betnacional faz parte do Grupo NSX, junto com as marcas Betnacional, Mr. Jack e Pagbet, que recentemente teve 56% comprado pela Flutter. O acordo inclui a possibilidade de compra dos 44% restantes em até 10 anos, com a transação podendo superar 1 bilhão de dólares.

Entre os embaixadores da Betnacional, destacam-se o narrador Galvão Bueno, os cantores Seu Jorge, Ludmilla e Thiaguinho, o jogador de futebol Vinícius Jr e o ex-jogador Hernanes. A empresa patrocina ainda as medalhistas de ouro olímpicas Beatriz Souza, Duda e Ana Patrícia.

A empresa de apostas têm acordos de naming rights com o Campeonato Brasileiro da Série B, os estaduais do Rio de Janeiro e de Pernambucano e a Copa do Nordeste.

Veja também: Betnacional: operadora reúne Galvão Bueno e Tino Marcos para campanha de jogo responsável