Novo patrocinador: Sportingbet avança para fechar acordo de três anos com o Palmeiras

São Paulo.- O Palmeiras está em negociações para assinar com novos patrocinadores para 2025. Atualmente, as únicas parceiras comerciais do time masculino do Verdão são as empresas FAM e Crefisa, que pertencem à presidente do clube Leila Pereira.

De acordo com o BolaVip Brasil, a operadora de apostas esportivas Sportingbet é a favorita para assinar como patrocinadora máster por três anos. A companhia de iGaming fez uma proposta de R$ 118 milhões (USD 20,8 milhões) fixos por temporada. Há ainda a possibilidade de que caso metas sejam alcançadas o valor total poderia chegar a R$ 390 milhões (USD 69 milhões) ao fim do contrato.

Existe também a possibilidade de o acordo se estender ao time feminino do Palmeiras, que atualmente exibe a marca da concorrente Esportes da Sorte, mas que não deve ter o contrato renovado para o ano que vem.

A proposta da Sportingbet é considerada boa pela diretoria, já que eles buscam um acordo por volta de R$ 150 milhões (USD 28 milhões) anuais, com base nos valores por outros empresas de apostas aos clubes da elite do futebol brasileiro.

Leila Pereira é favorita à reeleição no clube e já afirmou que a preferência do acordo com uma casa de apostas seria com uma que fosse estrangeira e tivesse uma trajetória sólida no Brasil. A Sportingbet é patrocinadora de competições como a Copa Libertadores da América e a Copa Sul-Americana, o que, para Leila, indica uma maior confiabilidade.

