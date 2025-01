Play’n GO lança o slot Potion of Madness, inspirado em Dr. Jekyll e Mr. Hyde

Novo slot mistura drama literário e jogabilidade dinâmica com grandes recompensas.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO dá início ao ano com o lançamento de Potion of Madness, um slot de vídeo inspirado na clássica história de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, que explora a dualidade entre herói e vilão.

Segundo a desenvolvedora, o jogo Potion of Madness leva os jogadores a um laboratório de caos, onde o brilhante cientista Dr. Jekyll e seu alter ego monstruoso, Mr. Hyde, disputam o controle. O slot de vídeo com 5 rolos se transforma a cada símbolo Scatter, trazendo Wilds Grudados, Re-Spins e Rodadas Grátis em jogo. Com seus rolos expansíveis e visuais eletrizantes, o jogo oferece uma jogabilidade dinâmica que mantém os jogadores cativados enquanto exploram a linha tênue entre herói e vilão.

Potion of Madness constrói suspense e emoção por meio de suas mecânicas transformadoras. Os experimentos de Dr. Jekyll liberam Wilds a cada Scatter, enquanto dois Scatters acionam Re-Spins com Wilds Grudados. Três ou mais Scatters expandem os rolos para 5×6 durante as Rodadas Grátis, aumentando as linhas de pagamento para 40 e potencializando as recompensas com Wilds que se expandem verticalmente. Cada recurso se encaixa perfeitamente na narrativa, imergindo os jogadores em um mundo de mudanças dramáticas e possibilidades emocionantes.

Os fãs de uma narrativa ousada irão apreciar os visuais nítidos de Potion of Madness e seu tema de dualidade envolvente. Inspirado em clássicos literários como O Estranho Caso de Dr. Jekyll e Mr. Hyde, de Robert Louis Stevenson, o jogo reflete o drama de alto risco das transformações. Jogadores que gostaram de títulos com mecânicas de jogo em evolução, como Reactoonz, serão atraídos pela natureza imprevisível e recompensadora deste slot.

George Olekszy, Chefe de Retenção de Jogos da Play’n GO, comentou: “Potion of Madness captura a essência da imprevisibilidade emocionante. Com suas funcionalidades dinâmicas e rolos em evolução, os jogadores se verão imersos em um slot dirigido por narrativa que oferece tanto inovação quanto recompensas monstruosas.”

De acordo com Play’n Go, o Potion of Madness promete atrair aqueles que buscam uma experiência com uma narrativa profunda e cheia de transformações emocionantes, além de um design visual ousado e recursos inovadores.