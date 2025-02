1xBet: “Queremos moldar o futuro da indústria de iGaming”

Casa de apostas estará presente no SBC Rio 2025 que acontece na próxima semana.

Entrevista exclusiva.- De 25 a 27 de fevereiro, o Rio de Janeiro sediará a SBC Summit Rio 2025, um dos fóruns profissionais mais importantes da América Latina. A casa de apostas 1xBet participará do evento, que deve reunir mais de 15 mil delegados, 6 mil operadores e 250 palestrantes.

Em uma entrevista exclusiva, um representante da marca falou sobre as expectativas para a feira, o desenvolvimento de parcerias e as características do público da região.

1xBet participará da SBC Summit Rio. Quais são seus planos e objetivos para o evento?

A América Latina é uma das nossas regiões prioritárias. Participar da SBC Summit Rio como Patrocinador Premium é um passo importante para fortalecer nossa posição. O evento reunirá os principais representantes do setor e, para nós, é uma excelente oportunidade para trocar experiências, estabelecer parcerias e explorar novas formas de colaboração.

O mercado latino-americano tem um enorme potencial. A 1xBet busca oferecer aos seus jogadores as soluções mais modernas, tecnologias inovadoras e a melhor experiência de usuário. Essa é a nossa contribuição para o desenvolvimento da indústria, e continuaremos estabelecendo padrões de qualidade e confiabilidade.

Nos últimos anos, a 1xBet firmou acordos de patrocínio com os maiores torneios e clubes de futebol da região. Como isso foi possível e quais são os planos de expansão na América Latina?

As parcerias com os principais clubes e torneios ajudam os usuários da nossa plataforma a se sentirem mais próximos de seus ídolos. Temos orgulho de colaborar com gigantes do futebol mundial como FC Barcelona e Paris Saint-Germain. Além disso, a 1xBet é parceira da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026 e do clube chileno Universidad Católica. Recentemente, Guillermo Ochoa, lenda do futebol mexicano, tornou-se nosso novo embaixador.

Hoje, os jogadores buscam mais do que apenas apostas em futebol. Eles querem um produto de entretenimento completo, com análises, transmissões ao vivo, conteúdo interativo e muito mais. Por isso, continuaremos firmando novas parcerias, adaptando a plataforma aos mercados locais e aprimorando a experiência do usuário.

O futebol é, sem dúvida, o esporte mais popular na América Latina. Que outras modalidades despertam grande interesse em apostas na região?

Notamos um crescimento constante no interesse por boxe e MMA. O basquete e os esports também são muito populares entre o público mais jovem, especialmente durante as Finais da NBA e grandes torneios de Counter-Strike 2 e Dota 2. A 1xBet apoia ativamente essas modalidades.

Nossa marca é parceira oficial da FIBA e tem como embaixador José Aldo, lenda do MMA e membro do Hall da Fama do UFC. No Counter-Strike 2, somos parceiros da maior liga profissional, a CBCS, além das equipes MIBR (Brasil) e BESTIA (Argentina). No Dota 2, apoiamos a equipe peruana Beastcoast.

Além disso, a 1xBet dá grande atenção ao vôlei e ao tênis, que contam com uma base de fãs expressiva na América Latina. Somos parceiros oficiais da Volleyball World e patrocinamos torneios de tênis como o Dallas Open e eventos da WTA no Chile e no Brasil.

Nossa equipe acompanha de perto as tendências das apostas esportivas, não apenas para reagir às mudanças do mercado, mas também para moldar o futuro da indústria de iGaming.

Este ano, o Mundial de Clubes da FIFA terá, pela primeira vez, 36 equipes. Quais são suas expectativas para o torneio?

O novo formato do Mundial de Clubes é uma ótima notícia para os fãs, pois haverá ainda mais confrontos entre as melhores equipes do mundo. Esperamos um grande interesse pelo torneio na América Latina, uma região com forte tradição no futebol e torcedores apaixonados.

A 1xBet busca oferecer aos clientes a melhor experiência para aproveitar seu esporte favorito e sentir emoções intensas. Estamos preparando promoções exclusivas para tornar o campeonato ainda mais emocionante, e temos certeza de que nossos jogadores vão adorar.

A indústria de apostas esportivas cresce rapidamente. Qual é o principal desafio enfrentado pela 1xBet?

Um dos nossos maiores desafios é manter a atenção dos usuários. Trabalhamos constantemente para nos destacar da concorrência, oferecendo serviço excepcional, abordagem personalizada e pagamentos rápidos de ganhos.

Nossa equipe aprimora a experiência móvel dos clientes, adiciona novos recursos regularmente e expande as possibilidades de transmissões online de eventos esportivos.

Além disso, nos preocupamos com o bem-estar dos jogadores e promovemos o jogo responsável, integrando ferramentas modernas de autocontrole na plataforma. Acreditamos que um ambiente seguro e a confiança dos usuários são fundamentais para o sucesso da marca e do setor a longo prazo.

Quais eventos a 1xBet pretende participar nos próximos meses?

Nos próximos meses, participaremos de várias feiras importantes, incluindo:

SiGMA Americas

SiGMA Africa

Peru Gaming Show

Nesses eventos, nossa equipe pretende se reunir com colegas e parceiros, discutir as principais tendências do setor e apresentar novas oportunidades de negócios com o programa de afiliados 1xPartners.

A 1xBet está expandindo ativamente sua presença no mercado global de jogos. Participar de fóruns profissionais nos ajuda a permanecer na vanguarda, implementar soluções inovadoras e compartilhar as melhores práticas do setor.