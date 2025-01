Levante e passe tudo! Play’n GO lança novo slot Midnight Gold

O novo jogo é um sucessor espiritual do título de grande sucesso Highway Legends.

Comunicado de imprensa.- Play’n GO lançou o Midnight Gold, um sucessor espiritual do título de grande sucesso de 2023, Highway Legends. O emocionante slot online 5×3 oferece 20 linhas de pagamento fixas, visuais impressionantes e uma variedade de recursos inovadores projetados para manter os jogadores ansiosos.

Narrativamente, os jogadores se juntam a uma unidade desorganizada de bandidos ousados ​​enquanto deixam a luz do dia para trás para um assalto ao luar de proporções épicas. Correndo por estradas sombrias e terrenos implacáveis, sua busca por tesouros reluzentes está repleta de desafios perigosos.

Com o recurso de entrega, os símbolos de baús de tesouro e sacolas de dinheiro trazem multiplicadores que variam de x2 a impressionantes x250. Os giros grátis oferecem aos jogadores a escolha entre Stacked Wilds, que abrangem três posições, ou Roaming Wilds, que permanecem e se movem para posições aleatórias para obter ainda mais ganhos potenciais.

Com base em seu legado de jogabilidade inovadora, Midnight Gold apresenta Mystery Instant Wins, onde os Scatters podem revelar multiplicadores aleatoriamente de até x20, adicionando emoção a cada rodada. As apostas altas atingem o pico com Super Free Spins, acionadas ao acertar um símbolo especial Scatter dourado. Cada rodada neste modo garante um multiplicador Wild, aumentando a chance de recompensas lendárias.

Os tons escuros e os detalhes brilhantes do jogo criam um contraste cativante, mergulhando os jogadores em uma experiência de assalto elegante e sofisticada. Os fãs dos slots cheios de aventura do Play’n GO, como os já mencionados Highway Legends e Undefeated Xerxes, se sentirão em casa com Midnight Gold. Assim como Highway Legends, que encantou os jogadores com sua emocionante narrativa de assalto e jogabilidade acelerada, Midnight Gold leva a ação a novos patamares com seu cenário noturno e recursos refinados.

Enquanto isso, a ambição ousada e o potencial de recompensa de Undefeated Xerxes encontram uma contrapartida adequada no drama histórico de alta octanagem de Midnight Gold. Com sua mistura de narrativa envolvente e mecânica inovadora, este título dá continuidade à tradição da Play’n GO de oferecer experiências de jogo inesquecíveis.

Magnus Wallentin, embaixador de jogos da Play’n GO, disse: “Midnight Gold dá vida ao drama de época, combinando recursos envolventes com visuais impressionantes. Desde o recurso de entrega até os multiplicadores garantidos em Super Free Spins, este jogo tem tudo a ver com uma jogabilidade gratificante firmada nas bases que tornam nossos slots históricos tão incríveis.”

Com sua mecânica envolvente e design sofisticado: Midnight Gold está pronto para brilhar como mais um dos títulos clássicos da Play’n GO.

