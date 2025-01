Play’n GO lança Tower Quest Legacy, sequência de sucesso da franquia

Jogo apresenta novas mecânicas e desafios para jogadores de slots online.

Comunicado de imprensa.- A Play’n GO lançou o Tower Quest Legacy, a sequência muito aguardada de seu popular jogo Tower Quest. Com mecânicas renovadas e um tema místico, o novo slot 5×3 com 20 linhas de pagamento oferece aos jogadores uma experiência imersiva em um reino de fantasia, com frascos brilhantes, Wilds poderosos e uma fortaleza sombria dominando os rolos.

O jogo apresenta dois medidores exclusivos, o Red Flask Meter e o Blue Flask Meter, que desbloqueiam recursos adicionais conforme os jogadores avançam. O Red Flask Meter ativa Expanding Wilds, multiplicadores x3 e giros grátis, enquanto, ao atingir níveis mais altos, oferece Wild Adventurers e Everburning Wilds, aumentando significativamente as chances de prêmios maiores.

Já o Blue Flask Meter oferece mecânicas como The Tower, que transforma o terceiro rolo em Wild e dobra as recompensas, além de recursos como Battle of the Wilds e Towers of Dark Power, que aumentam ainda mais as possibilidades de vitória durante os giros.

A Batalha Bônus do jogo desafia os jogadores a enfrentarem o Mago em um duelo baseado em cartas, onde escolher entre a Arqueira ou o Espadachim pode resultar em multiplicadores de até x140 a aposta total. Derrotar o Mago desbloqueia prêmios ainda mais altos, com a presença de superpoderes e ataques especiais.

Com visuais impressionantes e uma trilha sonora envolvente, Tower Quest Legacy promete atrair tanto os fãs da franquia quanto novos jogadores, oferecendo uma experiência de fantasia única.

Magnus Wallentin, Embaixador de Jogos da Play’n GO, disse: “Tower Quest Legacy combina tudo o que os jogadores amavam no original com novas mecânicas e uma narrativa épica. Os exclusivos Flask Meters e a emocionante Bonus Battle fazem com que cada giro pareça um novo passo na jornada. Estamos orgulhosos de trazer um jogo tão envolvente e em camadas para nossos jogadores.”

