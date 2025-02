Stake no CGS Rio 2025: Expansão, inovação e alianças estratégicas na América Latina

Em entrevista, representantes da Stake compartilham suas visões sobre presença regional, oportunidades e desafios.

Entrevista exclusiva.- Nesta entrevista, representantes do Stake, Bárbara Teles (Diretora de Compliance Jurídico) e Thomas Carvalhaes (Country Manager), compartilham sua visão sobre as oportunidades na região, o impacto de suas parcerias com eventos esportivos de alto nível e como planejam continuar liderando a indústria por meio da tecnologia e da personalização da experiência do usuário.

O Stake se estabeleceu como uma das principais plataformas de apostas esportivas online. Com base em sua experiência, quais são os esportes que geram mais interesse entre os usuários e quais estratégias foram implementadas para aprimorar a experiência de apostas?

Thomas: Atualmente, o futebol é o esporte favorito dos brasileiros, mas o UFC, a Fórmula 1 e os eSports estão ganhando espaço na mente dos clientes brasileiros. No Stake, oferecemos um portfólio vasto e, com nossos embaixadores e parcerias comerciais, estamos fortalecendo o reconhecimento da nossa marca.

Thomas Carvalhaes – Country Manager

Barbara: Para ter sucesso, precisamos adaptar nossos serviços às necessidades e preferências específicas dos usuários brasileiros, garantindo total conformidade com o novo marco regulatório. Isso exige um forte foco na cultura local, e estamos totalmente comprometidos com isso.

As alianças estratégicas com grandes eventos esportivos e figuras renomadas têm sido fundamentais para o posicionamento do Stake. Como a presença da empresa no UFC e em outras associações de alto nível tem impactado a visibilidade da marca e sua conexão com a comunidade esportiva global?

Thomas: A inovação é nossa maior força, e é isso que torna o Stake uma marca tanto reconhecida quanto temida. Construir confiança e credibilidade por meio de associações com organizações consolidadas e respeitadas demonstra nosso interesse em engajar o público e nossa intenção de deixar uma marca global.

Barbara: O Stake já é um nome forte no Brasil, com parcerias estratégicas poderosas, e estamos otimistas quanto à continuidade dessa fórmula de sucesso.

O CGS Rio 2025 será um ponto de encontro essencial para a indústria de jogos na região. Podemos esperar algum grande anúncio do Stake durante o evento ou iniciativas que reforcem sua presença no mercado latino-americano?

Thomas: No CGS Rio 2025, os participantes poderão experimentar as diversas opções de jogos do Stake e uma experiência completa de apostas esportivas. Podemos destacar as parcerias notáveis do Stake com superestrelas como Drake e patrocínios de alto nível, incluindo UFC, Fórmula 1, Premier League, Copa Davis, Esporte Clube Juventude (Brasil), Fortaleza CEIF (Colômbia) e FBC Melgar (Peru). Além disso, temos certeza de que participar do CGS Rio 2025 facilitará o aprimoramento de nossas estratégias de afiliados, garantindo alinhamento com as tendências emergentes e otimizando nossos esforços de marketing.

Os jogadores estão cada vez mais em busca de experiências personalizadas e em tempo real. Como o Stake integra essas tendências em sua plataforma e qual impacto espera que essas inovações tenham no mercado latino-americano, especialmente no Brasil?

Barbara: No Stake.bet.br, nosso usuário final é a nossa prioridade. Compreendemos o público brasileiro e buscamos oferecer experiências únicas e premium. Para alcançar esse objetivo, estamos investindo fortemente na criação de conteúdo, o que envolve tanto nossos estúdios internos quanto colaborações com os melhores desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo do mundo. Além disso, estamos sempre à frente das novas tendências de pagamento em FIAT para garantir que nossos usuários tenham acesso fácil e fluido à nossa plataforma.

Bárbara Teles – Diretora de Compliance Jurídico.

Por meio de sua participação no CGS Rio 2025, o Stake fortalece sua presença na América Latina e continua impulsionando a evolução do setor de jogos na região. Com foco em inovação, localização de produtos e parcerias estratégicas com figuras e eventos renomados, a empresa se posiciona como um player essencial no desenvolvimento de experiências de apostas únicas e seguras. Em um ambiente cada vez mais competitivo e regulamentado, o Stake demonstra sua adaptabilidade e liderança, estabelecendo as bases para um crescimento sustentável no mercado latino-americano.