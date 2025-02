Pragmatic Play faz parceria com a SuperSportBet na África do Sul

Pragmatic Play anuncia acordo com a SuperSportBet (Imagem: Divulgação)

Com a parceria, os jogadores da operadora poderão ter acesso ao portfólio de jogos da fornecedora.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora de conteúdo para a indústria de iGaming, expandiu o alcance de sua oferta de produtos na África do Sul após parceria com a SuperSportBet.

A colaboração estratégica fará com que o provedor integre seu premiado portfólio de slots na plataforma online da SuperSportBet, com os jogadores da operadora ganhando acesso aos títulos favoritos dos fãs, como Gates of Olympus e Sweet Bonanza .

A SuperSportBet, lançada oficialmente em janeiro de 2024, é de propriedade e operada pelo KingMakers Group, um grupo africano líder em apostas esportivas e entretenimento digital.

Combinando a crescente coleção de jogos premium da Pragmatic Play e o comprometimento da SuperSportBet em oferecer experiências envolventes aos jogadores, a parceria reforça a posição do fornecedor como um provedor multicanal líder em mercados do mundo todo.

Irina Cornides, Diretora de Operações da Pragmatic Play, disse: “A parceria com a SuperSportBet oferece uma oportunidade empolgante para a Pragmatic Play oferecer experiências de jogo inigualáveis para mais jogadores na África do Sul.”

Grant Greeff, Managing Director da SuperSportBet acrescentou: “Estamos entusiasmados em integrar os renomados Slots da Pragmatic Play em nosso portfólio. Seu fornecimento de conteúdo premium aprimorará nossa oferta, fornecendo aos jogadores na África do Sul o melhor em entretenimento iGaming.”