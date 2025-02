Giro da Semana – 21 de Fevereiro

Bem-vindo à mais recente edição do nosso Focus Gaming News Weekend Conversation Corner, uma exploração concisa das principais manchetes da semana que chamaram a atenção do mundo. À medida que destilamos o furacão de eventos em um resumo claro e focado, abordaremos as histórias cruciais que moldaram a narrativa, influenciaram políticas e incendiaram discussões. Junte-se a nós enquanto filtramos o ruído e apresentamos uma visão geral condensada dos desenvolvimentos críticos da semana, mantendo-o atualizado sobre o que realmente importa no mundo em constante evolução de hoje.

Mantenha-se informado, mantenha-se inspirado e continue jogando. E tenha um maravilhoso fim de semana pela frente!

Fernando Saffores – Fundador e CEO da Focus Gaming News

A Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda autorizou 18 marcas a operar apostas de quota fixa de forma definitiva no Brasil. Até agora, foram concedidas 43 autorizações definitivas e 26 provisórias, totalizando 78 empresas autorizadas a operar. As autorizações provisórias foram concedidas a empresas com pendências sanáveis. O Diário Oficial também corrigiu nomes de marcas de apostas de quota fixa. Confira a lista das novas marcas autorizadas: Estrelabet, Líderbet, Geralbet, B2xbet, bet, Brasilbet, Hiperbet, Upbetbr, 9D, Wjcasino, Bullsbet, Jogão, Donaldbet, Bet7k, Cassinopix, Bet Vera.

A patrocinadora máster do Corinthians, Esporte da Sorte, doará R$ 500 mil para quitar a dívida do estádio Neo Química Arena, além de R$ 300 mil para cada gol feito na estreia na Libertadores contra a Universidade Central. A campanha da Gaviões da Fiel já arrecadou R$ 37 milhões para abater a dívida de R$ 700 milhões. A Esportes da Sorte é a maior doadora, contribuindo para superar a meta. O contrato de três temporadas renderá R$ 309 milhões ao clube, incluindo equipes masculinas e femininas de futebol, futsal e basquete. A empresa também financia parte do salário de Memphis Depay. A parceria tem sido um sucesso, com a CMO Sofia Aldin elogiando o apoio dos torcedores.

O ministro do Turismo, Celso Sabino, acredita que a legalização de cassinos em resorts pode impulsionar o turismo no Brasil, aumentando a arrecadação do país. Ele defende o Projeto de Lei 2234/22, que visa legalizar cassinos, bingos e outros jogos de azar. Com a mudança na presidência do Senado, Sabino está otimista de que o projeto será votado e sancionado no primeiro semestre de 2025. Ele argumenta que a instalação de cassinos em cidades menores pode impulsionar a economia local. Investidores de diversos países estão interessados no mercado brasileiro. Sabino acredita que, com a aprovação do projeto, a participação do turismo no PIB pode ultrapassar os 10%.

O América de Propriá entrou com um processo para impedir que casas de apostas usem o nome do clube e dos jogadores sem autorização. Eles alegam que as apostas não seguem padrões éticos e morais, não beneficiando o clube. O ex-presidente Joaquim Feitosa enfatizou a importância de proteger o clube de possíveis problemas e afirmou que estão abertos a negociações com as casas de apostas. O clube pede na ação judicial a retirada de qualquer menção ao América das plataformas de apostas, sob pena de multa diária. A decisão visa proteger a imagem e interesses do clube diante do cenário de manipulação de resultados no Brasil e no mundo.