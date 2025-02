Libertadores: Globo fecha acordo com a Sportingbet para patrocínio da transmissão da competição continental

A companhia é uma das empresas de apostas que recebeu a licença federal para operar de forma definitiva jogos online no Brasil.

A Copa Libertadores da América 2025 está na segunda fase, também chamada informalmente de “pré-Libertadores”, momento em que alguns clubes brasileiros entram na competição e os torcedores do país passam a acompanhar com mais atenção. A Rede Globo vai passar a transmitir as partidas dos times do Brasil e fechou contratos de anúncios para as exibições dos jogos.

Uma das empresas que patrocinará a transmissão do campeonato é a operadora de apostas esportivas Sportingbet. A companhia é uma das que recebeu a licença federal para operar jogos online no Brasil de forma definitiva.

Nessa fase da competição, estão representando o país o Bahia e o Corinthians. Caso eles se classifiquem vão para a terceira etapa e, se forem bem-sucedidos novamente, passam para a fase de grupos, onde já estão Botafogo, Palmeiras, Flamengo, São Paulo, Internacional e Fortaleza.

A empresa de apostas investe em outras modalidades esportivas. Em janeiro, a Sportingbet firmou uma parceria inédita com a NBA no Brasil, tornando-se a primeira patrocinadora oficial de apostas da liga de basquete no país. O acordo, de vínculo plurianual, tem como objetivo aproximar os brasileiros do basquete, esporte com uma base de fãs já consolidada no país.

A colaboração trará vantagens e experiências exclusivas para os fãs de basquete no Brasil, como promoções especiais e a chance de assistir a jogos da NBA nos Estados Unidos. Além disso, a Sportingbet também será patrocinadora da NBA House no Brasil, evento tradicional durante as finais da NBA, que ocorrerá em São Paulo, em junho de 2025.

Em dezembro, a companhia revitalizou quatro quadras poliesportivas do Parque Cândido Portinari, um local público de lazer que fica dentro do espaço do Parque Estadual Villa-Lobos, na cidade de São Paulo.

A empresa de apostas renomeou a região das quadras poliesportivas de Arena Sportingbet. No local, foi montado um espaço de convivência com food trucks e outros equipamentos de lazer. Foi feita uma reforma do espaço, com instalação de novo piso, nova pintura e a estilização da Arena. A área recebeu um grafite de cerca de 2 mil m² do artista Fernando Chamarelli.

