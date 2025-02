Entenda o motivo do Ministro da Previdência Social ser contra as apostas

Lupi também é contra o uso do benefício do INSS para apostas online.

O ministro da Previdência Social Carlos Lupi concedeu entrevista ao Portal O Povo e afirmou ser contrário à operação de casas de apostas esportivas no Brasil. Outro ponto que ele abordou foi a preocupação com os beneficiários do Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) que podem usar o dinheiro para jogar nas plataformas de iGaming.

Segundo Lupi, foi proibido o uso de empréstimos para apostar e que agora o objetivo é impedir que o dinheiro dos benefícios sociais sejam usados em casas de apostas. “No consignado, no empréstimo, já não pode. Eu consegui fazer uma regulamentação. Agora, no recebimento do provento, está no direito constitucional e eu não consegui ainda. Mas eu não desisti”, disse.

A não aprovação do ministro em relação ao setor de apostas é justificado, segundo ele, por conta de problemas familiares que envolveram jogos de azar. “Eu sou fruto de uma história familiar, que eu prefiro não revelar, que o jogo destruiu a minha família. Tirou a vida do meu pai por causa de corrida de cavalo. Tenho muito preconceito e quero confessar”, revelou Lupi a O Povo.

Em outra oportunidade neste mês, o ministro comentou que enfrenta desafios jurídicos para restringir que os beneficiários do INSS utilizem esses recursos para apostar online. Em novembro de 2024, Lupi afirmou que embora o cartão Meu INSS Vale+ já esteja bloqueado para apostas online, a restrição ainda não se aplica a outros pagamentos.

“Ainda estamos com alguns problemas jurídicos, porque há uma interpretação de que isso é ferir o direito da cidadania de usar o seu dinheiro como quer. Ainda não tem uma definição jurídica da nossa consultoria jurídica que nos dê respaldo a fazer uma proibição do sistema, mas eu estou trabalhando nela”, disse Lupi ao Metrópoles durante coletiva.

A pasta da Previdência defende a medida para proteger aposentados e pensionistas do endividamento, destacando que o INSS beneficia cerca de 40 milhões de pessoas, sendo 70% desse grupo aposentados e pensionistas.

