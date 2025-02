Bragg Gaming expande para a segunda província canadense com acordo de conteúdo com a Loto-Québec

Parceria permitirá que a Loto-Québec utilize o conteúdo exclusivo de cassino online da Bragg, incluindo títulos próprios dos estúdios Atomic Slot Lab e Indigo Magic

Comunicado de imprensa.- A Bragg Gaming Group anunciou um acordo de fornecimento de conteúdo de cassino online com a operadora canadense Loto-Québec, o único site de cassino 100% legal e regulamentado da província de Quebec.

O acordo marca a expansão da Bragg para sua segunda província no Canadá, após a entrada da empresa no mercado de Ontário em março de 2022.

Com essa parceria, a Loto-Québec terá acesso a conteúdos exclusivos, incluindo títulos desenvolvidos pelos estúdios próprios da Bragg, como Atomic Slot Lab e Indigo Magic, por meio da tecnologia Remote Games Server (RGS) da Bragg Gaming, disponibilizada pela plataforma Bragg HUB.

Além disso, os jogadores da Loto-Québec também poderão acessar no lotoquebec.com títulos de diversos parceiros da Bragg por meio do programa Powered By Bragg, incluindo King Show Games, Bluberi, Incredible Technologies e Sega Sammy Creation.

Todos os conteúdos disponibilizados via Bragg HUB contam com as ferramentas promocionais Fuze™, que oferecem funcionalidades de engajamento, como rodadas grátis, jackpots, torneios e desafios.

Expansão Estratégica da Bragg Gaming na América do Norte

De acordo com o comunicado da Bragg Gaming, a parceria com a Loto-Québec reforça os seus objetivos estratégicos, impulsionando o crescimento do uso de seu conteúdo exclusivo e proprietário e diversificando as receitas com a expansão no mercado norte-americano.

Garrick Morris, Vice-Presidente Sênior Comercial para EUA e Canadá na Bragg Gaming Group, comentou: “É fantástico ver o conteúdo da Bragg expandindo para nossa segunda província canadense. A Loto-Québec é um parceiro estratégico, e estamos entusiasmados em disponibilizar nossos jogos próprios, bem como conteúdos exclusivos de nossos parceiros, para os jogadores da Loto-Québec. Estamos ansiosos para fortalecer nosso relacionamento como fornecedor-chave da Loto-Québec, à medida que seguimos com lançamentos regulares de novos jogos.”

“Tivemos um crescimento expressivo na América do Norte nos últimos 12 meses e estou satisfeito por dar continuidade a esse momento positivo com este lançamento bem-sucedido em Quebec. Agradeço às equipes da Loto-Québec e da Bragg por tornarem isso possível”, concluiu.

François Hardy, Diretor Sênior de Produto e Inovação da Loto-Québec, acrescentou: “Na Loto-Québec, estamos sempre buscando novas e empolgantes formas de entreter nossos jogadores. A Bragg se alinha perfeitamente a essa visão, permitindo-nos oferecer uma experiência inovadora e dinâmica ao nosso público.”