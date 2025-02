Temporada de 2025: H2bet será patrocinadora das transmissões de tênis nos canais do grupo Disney

Empresas de apostas vai anunciar nas transmissões da ESPN na TV fechada e no streaming.

A operadora de apostas esportivas H2bet fecho o patrocínio às transmissões de tênis dos canais ESPN, do grupo Disney, na temporada 2025. A empresa veiculará anúncios durante as partidas exibidas na TV fechada e no streaming, além de promover programas especiais sobre a modalidade esportiva.

“Ser patrocinador das transmissões de tênis é mais um passo estratégico na construção da marca H2bet. O esporte está no DNA do Grupo H2 desde o seu início, há mais de 17 anos, e buscamos apoiar também os de raquete. A relação do torcedor brasileiro com o tênis é antiga e apaixonada, e tem tudo para ficar ainda mais forte agora com a chegada da estrela João Fonseca”, comentou Henrique Yamagutt, head de marketing do H2bet.

A ESPN deve exibir este ano mais de 110 torneios ao vivo de diferentes esportes, com destaque para os quatros Grand Slams do tênis, os abertos da Austrália, da França (Roland Garros), da Inglaterra (Wimbledon) e Estados Unidos (US Open).

Além do apoio a transmissões esportivas, a H2bet fechou um parceria com o Atlético-MG. Esse é o maior patrocinador master da história do clube mineiro. O acordo é válido por três temporadas.

A casa de apostas deve pagar R$ 60 milhões (USD 9,7 mi) por ano, totalizando R$ 180 milhões (USD 29,2 mi) ao final do acordo, podendo chegar a R$ 200 milhões (USD 32,4 mi) caso sejam cumpridas metas previstas no contrato. A H2bet vai estampar o espaço de maior destaque das camisas de jogo dos times masculino e feminino do Atlético, além dos uniformes de treino.

Em parceria com o Galo, a empresa promoveu uma campanha de conscientização, no mês de janeiro, sobre o jogo responsável. A empresa lançou, na época, o site “joguecomresponsabilidade.com.br” com o objetivo de passar informações sobre como utilizar o iGaming de forma equilibrada.

Para divulgar o endereço eletrônico, a companhia estampou a frase “Jogue com Responsabilidade” no uniforme do Galo nas primeiras partidas do Campeonato Mineiro 2025.

