Betnacional: Galvão Bueno estrela campanha da marca para o BBB 25

A empresa de apostas esportivas é a nova patrocinadora da cota “Big” do reality show.

O Big Brother Brasil (BBB) é um dos mais populares reality shows do país e este ano está 25ª edição. A operadora de apostas esportivas Betnacional adquiriu a cota de patrocínio “Big” e para celebrar a parceria lançou um vídeo publicitário estrelado pelo narrador Galvão Bueno, que é embaixador da marca.

A campanha “Imagina o Galvão narrando o BBB?” foi produzida pela Lean Agency e foi veiculada na TV e está disponível nas redes sociais. Na peça publicitária, Galvão fala alguns dos seus famosos bordões, como “Esse é teste pra cardíaco, amigo”, “Haja coração!” e “O jogo tá bom. Toco y me voy!”.

“Estamos trazendo uma nova linguagem e experimentando novos formatos para nos conectar ainda mais com o público, especialmente dentro do universo do BBB”, comentou Nilo Thiago, VP de Criação da Lean Agency.

‘’No primeiro trimestre do ano, o Big Brother Brasil se consolida como o maior fenômeno televisivo do país, além de estar entre os assuntos mais comentados no digital, ao lado do futebol e seus campeonatos estaduais. A Betnacional é a Bet dos Brasileiros, e onde as pessoas estão, nossa marca precisa estar presente e conectada com o público. Esta é nossa primeira experiência com o BBB, e já observamos excelentes indicadores que reforçam a escolha estratégica desse patrocínio”, disse Lucas Gasull, CMO do NSX, grupo empresarial detentor da marca Betnacional.

A peça publicitária teve Rafael Lima como diretor de Criação, com Lucca Bopp, Gustavo Verçosa, Yago Santana, Brunno Quintas e Lucas Magalhães como roteiristas. A direção de arte ficou por conta de Amin Melo, Pedro Espilotro, Allana Silva, Giovanna Marques e Juscelino Castelo.

A empresa de apostas já promoveu outras ações relacionadas ao BBB 25. Na semana passada, houve uma apresentação da cantora de sertanejo Lauana Prado, que assinou há pouco tempo para ser uma das embaixadoras da Betnacional.

Durante o show do sábado (15), que foi batizado de “Festa Diferente – Inimigos do Fim”, Lauana cantou sucessos como “Whisky Vagabundo”, “Não Aprendi a Dizer Adeus” e “Escrito nas Estrelas”. O cenário da apresentação foi produzido com as cores azul e amarelo da operadora de apostas e a cantora usou um chapéu também inspirado na marca.

Além de Lauana Prado, o time de embaixadores da operadora de apostas conta também com o cantor Thiaguinho, o ex-goleiro Magrão, o ex-atacante Acosta, a ex-jogadora de volêi Sheilla Castro e o jogador de futebol Vinicius Júnior. A Betnacional é a patrocinadora máster do Sport Club do Recife e detentora dos naming rights do Campeonato Pernambucano 2025.

Veja também: Bets legais no Brasil: Governo publica nova relação com empresas licenciadas