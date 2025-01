Manipulação de resultados: Brasil apresenta 48% de redução de casos em 2024

Estudo da Sportradar revela que país teve uma queda de 110 jogos suspeitos em 2023 para 57 em 2024.

O Brasil apresentou uma queda de 48% nos casos de manipulação de resultados no futebol no ano de 2024. Os dados são de uma pesquisa divulgada pela Sportradar, empresa de tecnologia esportiva. Com essa redução, o país saiu da liderança mundial de jogos suspeitos de manipulação.

O estudo analisou mais de 850 mil jogos em 70 modalidades esportivas ao redor do mundo e revelou uma queda nos jogos suspeitos no Brasil, de 110 em 2023 para 57 em 2024. Globalmente, foram identificados 1.108 jogos suspeitos, uma diminuição de 17% em relação ao ano anterior, distribuídos por 12 modalidades.

No futebol, foram detectadas 721 partidas suspeitas em 2024, uma queda de 18% em relação a 2023, quando houve 881 casos. No Brasil, a maioria das partidas suspeitas ocorreu em divisões inferiores de competições regionais e estaduais, com apenas 4 jogos em competições da CBF considerados suspeitos, representando 0,18% do total.

“Embora a redução significativa de partidas suspeitas em 2024 nos dê motivos para otimismo, ela também destaca a necessidade de vigilância contínua e inovação, já que o número ainda é expressivo”, disse Andreas Krannich, vice-presidente executivo de Integridade, Proteção de Direitos e Serviços Regulatórios da Sportradar.

De acordo com a pesquisa, a Europa continua sendo o continente mais afetado com casos de manipulação, com 439 partidas suspeitas, embora tenha registrado uma redução de 34% em comparação a 2023. A África, por outro lado, apresentou a maior queda percentual, com 36%.

