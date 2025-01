Manipulação de resultados: Sportradar aponta queda significativa dos casos em 2024

O relatório anual da Sportradar revela a redução de partidas suspeitas na Europa e África, além da diminuição da corrupção no futebol globalmente, com o Brasil deixando de ser o país com mais partidas suspeitas.

Comunicado de imprensa.- Após anos consecutivos detectando um aumento no número de partidas suspeitas, a manipulação de resultados em todos os níveis do esporte global registrou um declínio notável em 2024, de acordo com o relatório anual de integridade (Integrity in Action 2024 Global Analysis & Trends) publicado pela Sportradar Integrity Services, uma unidade da empresa líder global de tecnologia esportiva Sportradar (NASDAQ:SRAD).

Ao longo de 2024, a empresa monitorou mais de 850 mil partidas em 70 modalidades esportivas ao redor do mundo, identificando 1.108 partidas suspeitas — uma redução de 17% em comparação a 2023. Na Europa, região historicamente mais afetada por problemas de integridade esportiva, foram registradas 439 partidas suspeitas, representando uma queda de 34% em relação às 668 partidas detectadas no ano anterior. Já na África, a redução foi ainda mais acentuada: 69 partidas suspeitas em 2024, contra 108 no ano anterior, o que representa uma queda de 36%.

O futebol, esporte mais popular do mundo, também apresentou considerável melhora, com 721 partidas suspeitas em 2024 — uma redução de 18% frente às 881 partidas de 2023. Na América Latina, o futebol brasileiro, que foi afetado por casos de manipulação de resultados nos últimos anos, viu uma queda expressiva de 48%, com 57 partidas suspeitas registradas em 2024, contra 110 no ano anterior. Como resultado, o Brasil não é mais o país com o maior número de partidas suspeitas no futebol. Apesar da redução geral, a Sportradar destaca que a manipulação de resultados continua sendo um desafio persistente globalmente.

O futebol teve uma redução de 18% em relação a casos suspeitos de manipulação.

Para monitorar competições e identificar padrões irregulares de apostas, a Sportradar utiliza tecnologia avançada de análise de dados e inteligência artificial (IA) por meio do Universal Fraud Detection System (UFDS). A IA é responsável por detectar atividades incomuns, como grandes apostas em resultados improváveis, enquanto a equipe de especialistas da empresa desempenha um papel fundamental na confirmação de casos de manipulação e no encaminhamento para investigações aprofundadas.

Andreas Krannich, vice-presidente Executivo de Integridade, Proteção de Direitos e Serviços Regulatórios da Sportradar, declarou: “Embora a redução significativa de partidas suspeitas em 2024 nos dê motivos para otimismo, ela também destaca a necessidade de vigilância contínua e inovação, já que o número ainda é expressivo.”

“Nossos investimentos em inovação, aliados à análise de dados do mercado de apostas e às iniciativas de educação sobre integridade, estão na linha de frente no enfrentamento dos desafios crescentes da integridade esportiva global. Continuaremos aprimorando nossas tecnologias e trabalhando em conjunto com as indústrias esportiva e de apostas para promover o jogo limpo e proteger a integridade do esporte em todo o mundo.”, afirmou Krannich.

Em 2024, a Sportradar forneceu suporte de integridade em grandes eventos globais, como os Jogos Olímpicos de Paris, UEFA EURO 2024, CONMEBOL Copa América e a Copa Asiática da AFC. Além disso, em julho, a empresa firmou parceria com a ATP e a Tennis Data Innovations para lançar uma solução de proteção esportiva baseada em IA, criada para combater abusos online contra atletas. A iniciativa reforça o compromisso da Sportradar com a inovação e o enfrentamento de questões mais amplas de integridade no esporte.