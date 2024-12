Manipulação de resultados: Apostadores investiram R$250 mil em equipe da Série D do Brasileirão

Fraudadores suspeitam de traição em esquema com a Patrocinense-MG, que lhes causou prejuízo.

Uma investigação da Polícia Federal descobriu que manipuladores gastaram cerca de R$ 250 mil (USD 50 mil) para fraudar jogos da Patrocinense (MG) na Série D do Brasileiro, favorecendo apostadores. O esquema foi desvendado, causando prejuízo aos fraudadores, que suspeitaram que os atletas aliciados para manipular os resultados teriam traído o grupo, revelou o ge em reportagem.

A PF concluiu em outubro que o jogo entre Inter de Limeira e Patrocinense, na Série D, foi manipulado. Apostadores sabiam antecipadamente que o time mineiro perderia o primeiro tempo por pelo menos dois gols, segundo relatório enviado à Justiça.

Em junho, em Limeira, o Inter venceu a Patrocinense por 3 a 0, com todos os gols no primeiro tempo: um após erro defensivo, outro nos acréscimos iniciais e um contra aos 49 minutos.

De acordo com o ge, foram indiciadas seis pessoas: o gestor do clube, Anderson Ibrahim Rocha, o treinador Estevam Soares, que teve passagens por Palmeiras e Botafogo, Marcos Vinicius da Conceição do Nascimento, possível investidor, o auxiliar Rodolfo Santos de Abreu, além dos atletas Felipe Gama Chaves e Richard Sant Clair Silva.

Em crise financeira, a Patrocinense abandonou o Mineiro, sofreu W.O. e foi rebaixada. Para disputar a Série D, firmou em março uma parceria com a AIR Golden, que prometeu investir até R$ 800 mil (uSD 160 mil)

A PF descobriu que a Patrocinense foi arrendada para manipular jogos e favorecer apostadores. Em junho, uma operação apreendeu documentos e celulares de envolvidos, incluindo o empresário Rocha e o técnico Estevam Soares. Mensagens indicam que o esquema falhou, gerando prejuízos, falta de pagamentos e suspeitas de traição por parte de jogadores, resultando em ameaças.

A investigação começou após o jogo contra a Inter de Limeira, na sexta rodada, mas há indícios de tentativas de fraudar outras partidas. A Patrocinense rompeu contrato com a empresa de Rocha antes da partida, jogou os 14 jogos da fase inicial e terminou em último no grupo A7, com cinco pontos.