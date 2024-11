Jogos lotéricos: Loterias Caixa pagou R$ 6,3 bilhões em premiações nos nove primeiros meses de 2024

No mesmo período, foram arrecadados R$ 18,2 bilhões com as loterias federais.

A Caixa Econômica Federal (CEF) divulgou o balanço dos nove primeiros meses de 2024. O banco estatal teve um lucro líquido de R$ 9,4 bilhões (USD 1,62 bi), o que corresponde a um ganho 21,6% maior em relação ao mesmo período de 2023. No levantamento, está incluso também os números obtidos pelas loterias federais.

Os jogos lotéricos da Caixa arrecadaram mais de R$ 18,2 bilhões (USD 3,14 bi), de janeiro até setembro, um montante cerca de 12% maior que o mesmo período do ano passado. Em relação às bonificações entregues pelas Loterias Caixa, os ganhadores receberam mais de R$ 6,3 bilhões (USD 1 bi) nesse período.

A arrecadação das loterias gerou um repasse de R$ 7,1 bilhões (USD 1,2 bi) para programas sociais do Governo Federal. A Loterias Caixa é um dos principais patrocinadores do esporte olímpico brasileiro. O banco estatal assinou um com o Comitê Olímpico do Brasil (COB) para investir R$ 160 milhões no novo ciclo olímpico dos atletas brasileiros que deve seguir até dezembro de 2028.

De janeiro a julho de 2024, os ganhadores das loterias federais deixaram de resgatar mais de R$ 290 milhões (USD 51 milhões). Por lei, quando um prêmio não é resgatado no prazo de até 90 dias após a divulgação do resultado, os valores são repassados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ligado ao Ministério da Educação, que ajuda a financiar cursos de ensino superior em instituições particulares.

Em dos sorteios recentes da Mega-Sena, uma aposta da cidade de Cuiabá (MT) levou sozinha R$ 201 milhões (USD 35 mi). O sorteio do concurso 2.795 foi a sexta maior premiação da história dos concursos regulares da Mega-Sena. Esse valor ainda não foi resgatado pelo ganhador.

Arrecadação da Loterias Caixa deve crescer consideravelmente nos próximos meses do ano, considerando que já estão sendo vendidos os bilhetes da Mega da Virada 2024, o concurso lotérico que tradicionalmente ocorre em 31 de dezembro. A expectativa para o sorteio deste ano é de um prêmio em torno de R$ 600 milhões (USD 104 mi), o que seria a maior premiação da história da loteria federal.

