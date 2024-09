Loterias Caixa anuncia patrocínio para o próximo ciclo olímpico do Brasil

A Caixa é a principal patrocinadora do esporte olímpico e paralímpico do Brasil. (Foto: Divulgação/Caixa)

O Comitê Olímpico do Brasil deve receber R$ 160 milhões até dezembro de 2028.

Brasília.- A Caixa Econômica Federal (CEF) anunciou, nesta terça-feira (17), que vai investir R$ 160 milhões no novo ciclo olímpico dos atletas brasileiros. O Comitê Olímpico do Brasil (COB) deve receber esse montante até dezembro de 2028, parte dele proveniente das loterias da CEF.

A cerimônia de anúncio, na sede da CEF, em Brasília, contou com a presença do presidente da Caixa, Carlos Vieira, o presidente do COB, Paulo Wanderley e presidentes de confederações esportivas, além de atletas olímpicos.

“A Caixa tem uma vocação social muito profunda. Patrocinamos da base ao topo, do esporte olímpico e do paralímpico. Por isso, a Caixa, ser a patrocinadora master do Comitê Olímpico Brasileiro, é a chance de darmos oportunidade para que os brasileiros possam ter cidadania por meio do esporte”, declarou Vieira.

O presidente do COB também falou sobre a parceria. “Esse patrocínio da Caixa não é para uma atleta, não é para uma equipe. É para todos os atletas e para todas as equipes de todos os esportes olímpicos brasileiros. O agradecimento eterno do Comitê Olímpico do Brasil à Caixa por essa visão de apoiar o esporte olímpico brasileiro”, afirmou Wanderley.

Segundo o banco, o patrocínio da CEF e das Loterias Caixa ao COB vai ajudar a desenvolver o esporte de alto rendimento no país. O investimento contempla todo o ciclo olímpico, que inclui os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Além da Olimpíada, os investimentos vão ser direcionados também para os seguintes eventos esportivos:

Jogos Panamericanos da Juventude

Jogos Sul-Americanos da Juventude

Jogos Sul-Americanos de Praia

Jogos Mundiais de Praia

Jogos Olímpicos da Juventude

Jogos da Juventude (4 edições) – Brasil

Jogos Olímpicos de E-sports

Jogos Olímpicos de Inverno – Milão/Cortina em 2026

Jogos Olímpicos da Juventude de Inverno

Jogos Sul-Americanos

Jogos Panamericanos de Lima – 2027

