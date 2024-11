Mega da Virada 2024: Caixa projeta a maior premiação da história da modalidade lotérica

As estimativas iniciais são de um prêmio em torno de R$ 600 milhões.

A Caixa Econômica Federal (CEF) começou, nesta segunda-feira (11), as vendas para a Mega da Virada 2024, o concurso lotérico mais popular do país. A expectativa para o sorteio deste ano é de um prêmio em torno de R$ 600 milhões (USD 104 mi), o que seria a maior premiação da história da loteria federal.

O recorde da premiação até o momento é de R$ 588,8 milhões (USD 102 mi), entregue na Mega da Virada de 2023. Na ocasião, cinco apostas acertaram as seis dezenas e cada uma ficou com cerca de R$ 117 milhões (USD 20,27 mi). Para o concurso de 2024, a procura é ainda maior e deve superar os R$ 600 milhões a medida que se aproximar o dia 31 de dezembro, data do sorteio.

Com o início das vendas para a Mega da Virada, os apostadores podem adquirir as cartelas desse certame ou dos demais sorteios regulares da Mega-Sena que devem ocorrer até o final do ano. Os sorteios que acumularem até lá, vão contribuir para aumentar o prêmio do concurso especial.

A Mega da Virada, por se tratar de um concursos especial, não acumula, ou seja, se ninguém acertar as seis dezenas, a premiação será divida para aqueles que acertares cinco números e se mesmo assim não houver ganhador o dinheiro será repassado àqueles que conseguirem quatro acertos.

Para jogar na Mega da Virada, as regras são as mesmas de um sorteio comum da Mega-Sena. Os apostadores precisam acertar seis números de 60 possíveis. A probabilidade de vencer em cada concurso varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta realizada.

A aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. Uma aposta simples custa R$5 (0,87 USD).

Já para uma aposta com 20 números (limite máximo), o preço da cartela é R$ 193.800 (USD 33.568). A probabilidade de acertar o prêmio é de 1 em 1.292, segundo o banco estatal.

Segundo a Loterias Caixa, as cartelas podem ser adquiridas em casas lotéricas, no formato físico, e também na modalidade virtual no portal Loterias Caixa, no app Loterias Caixa (disponível para iOS e Android), ou através do internet banking para clientes do banco.

De janeiro até 20 de outubro deste ano, a CEF já arrecadou mais de R$ 19,24 bilhões (USD 3,28 bi) com seus jogos lotéricos. A projeção do banco estatal é fechar este ano com um ganho de mais de R$ 26,1 bilhões (USD 4,5 bi) com as loterias federais.

O valor arrecadado em 2024 já superou toda a quantia angariada no ano de 2019, quando a CEF chegou a R$ 16,7 bilhões (USD 2,88 bi). A título de comparação, a Caixa arrecadou R$ 17,11 bilhões (USD 2,95 bi) em 2020, 18,49 bilhões (USD 3,19 bi) em 2021, R$ 23,24 bilhões (USD 4 bi) em 2022 e R$ 23,4 bilhões (USD 4,04 bi) em 2023.

Como demonstram os números, há um crescimento de lucro a cada ano, mesmo com a presença das empresas de apostas esportivas e jogos de cassino online que atuam no Brasil desde 2018. O aparente não comprometimento do crescimento das loterias federais pelos jogos de apostas de quota fixa corrobora com a fala do vice-presidente de Finanças e Controladoria da Caixa, Marcos Brasiliano Rosa, de que o mercado de apostas não é uma grande concorrência para as loterias tradicionais e que um setor não deve “canibalizar” o outro.

