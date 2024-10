Dinheiro deixado pra trás: 13 milhões de bilhetes premiados em loterias não foram resgatados em 2024

Um prêmio de mais de R$ 3 milhões da Dupla-Sena prescreveu.

De janeiro a julho de 2024, os ganhadores das loterias federais da Caixa Econômica Federal (CEF) deixaram de resgatar mais de R$ 290 milhões (USD 51 milhões). Por lei, quando um prêmio não é resgatado no prazo de até 90 dias após a divulgação do resultado, os valores são repassados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ligado ao Ministério da Educação, que ajuda a financiar cursos de ensino superior em instituições particulares.

Segundo um levantamento publicado pelo IstoÉ Dinheiro, ao menos 13 milhões de bilhetes premiados não foram resgatados até julho em 2024. Desses prêmios, oito são superiores a R$ 1 milhão. A maior bonificação “esquecida” pelo apostador foi de cerca de R$ 3 milhões de um concurso da Dupla-Sena.

Segundo o levantamento, são, pelo menos, 50 bonificações acima de R$ 100 mil que não foram resgatados pelos vencedores. O total de R$ 291,2 milhões que não foram retirados é superior ao maior prêmio entregue pela pela Mega-Sena neste ano, que foram R$ 206,4 milhões (USD 36,2 milhões), do concurso 2696, sorteado no dia 5 de março.

Esses números, por serem muito altos, chamam atenção, mas segundo a Loterias Caixa, a maior parte dos valores não resgatadas são pequenos, por volta de R$ 13,62.

Segundo balanço financeiro, divulgado em agosto, pela Loterias Caixa, a instituição arrecadou R$ 12,3 bilhões (USD 2,16 bilhões) no primeiro semestre de 2024. Esse montante indica um aumento de 19% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

De acordo com os dados do banco estatal, ele alcançou um lucro recorrente de R$ 3,287 bilhões (USD 560 milhões) no segundo trimestre de 2024, representando um crescimento de 14% em relação ao primeiro trimestre e um aumento de 27,3% comparado ao mesmo período de 2023.

A Caixa direcionou R$ 4,8 bilhões (USD 840 milhões) das arrecadações das loterias para programas sociais do governo federal no primeiro semestre de 2024, um aumento de 18,3% em relação a 2023. Além disso, R$ 4 bilhões (USD 700 milhões) foram distribuídos em prêmios aos apostadores.

