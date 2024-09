Ganhadores das loterias deixaram de resgatar mais de R$ 250 milhões em 2024

Quando os prêmios da Caixa Loterias são “esquecidos”, a estatal repasse os valores ao Fundo de Financiamento Estudantil.

De janeiro a julho de 2024, os ganhadores das loterias federais da Caixa Econômica Federal (CEF) deixaram de resgatar mais de R$ 251,8 milhões. Por lei, quando um prêmio não é resgatado no prazo de até 90 dias após a divulgação do resultado, os valores são repassados para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), ligado ao Ministério da Educação, que ajuda a financiar cursos de ensino superior em instituições particulares.

Segundo dados divulgados pela Caixa, abril foi o mês com mais prêmios “esquecidos” até o momento, com R$ 59,6 milhões. No ano passado houve também um alto índice de dinheiro não resgato, com mais R$ 434,3 milhões que ninguém foi buscar nas casas lotéricas.

Segundo o que publicou O Globo, nos último 20 anos, o maior valor não resgatado da história foi de cerca de R$ 587 milhões, em 2021. Ao todo, entre 2015 e 2023, a Caixa repassou ao Fies quase R$ 3 trilhões de prêmios “abandonados”.

Para resgatar um prêmio, o vencedor precisa apenas de um documento oficial de identificação com CPF e do recibo da aposta. Valores até R$ 2.112 podem ser reivindicados em qualquer casa lotérica. Acima disso, é preciso ir a uma agência da Caixa. Se o valor for acima de R$ 10 mil, ele será pago em até dois dias após a solicitação no banco.

Valores abandonados nas loterias em 2024:

Janeiro: R$ 33.351.000

Fevereiro: R$ 27.203.000

Março: R$ 27.496.000

Abril: R$ 59.699.000

Maio: R$ 38.858.000

Junho: R$ 33.999.000

Julho: R$ 31.203.000

