Jogo Responsável: Programa Compulsafe da EBAC fecha parceria com Ana Gaming

Bet7k, Cassinopix e Betvera aderem a projeto que identifica apostadores compulsivos e os direciona para psicoeducação.

O grupo Ana Gaming, que engloba as marcas Bet7k, Cassinopix e Betvera, acaba de firmar parceria com o Compulsafe, programa da Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) que identifica apostadores compulsivos e os direciona para psicoeducação. Esta colaboração, anunciada nesta semana, reforça o compromisso das empresas com a promoção do jogo responsável.

Com essa parceria, as empresas pretendem implementar um plano de ação focado em reforçar a conscientização sobre o Jogo Responsável e reduzir casos extremos. O acordo também permitirá apoiar a psicoeducação de apostadores que apresentem sinais de vício ou outros distúrbios relacionados ao jogo.

O serviço, além de oferecer um atendimento personalizado para cada caso, realizará um diagnóstico individual e reforçará as melhores práticas, sempre com o objetivo de promover o bem-estar do público no setor de apostas.

Veja também: Saiba como funciona o programa Compulsafe, criado através da parceria entre o Grupo NSX e a EBAC

As empresas serão responsáveis pela execução do projeto, com o suporte do EBAC para o desenvolvimento das etapas. O programa conta com especialistas em áreas como psicologia, gestão organizacional, comunicação e compliance no setor de jogos online.

“Desde que foi criado, o programa Compulsafe tem atraído cada vez mais parceiros interessados em um sistema que ajuda a avalizar o Jogo Responsável. Já são diversas empresas aderindo ao projeto, que visa contribuir positivamente para o mercado regulado, garantindo que a experiência e a segurança dos apostadores e das bets sejam de alto nível”, conta Cristiano Costa, psicólogo clínico e organizacional, e diretor de conhecimento (CKO) da EBAC.

Fundada em 2022, a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) é referência em psicoeducação e apoio a apostadores. A organização oferece suporte gratuito, incluindo assistência psicológica, triagem e um programa psicoeducativo de até oito semanas, com informações técnicas e experiências para ajudar os usuários a lidar com transtornos identificados.

“Integrar o projeto Compulsafe é um movimento que precisava ser feito. Com as diretrizes de regulamentação solicitadas pelo Governo Federal, entendemos que participar desse projeto é uma forma de transmitir ao público o nosso compromisso com o Jogo Responsável e com o bem-estar dos apostadores”, afirma Talita Lacerda, CEO da Bet7k.

O programa Compulsafe já contava com a adesão de empresas como Casa de Apostas, Betsul, Betnacional, Mr Jack bet, Onabet e Esportes da Sorte.