Jogo Responsável: Casa de Apostas adere a selo que ajuda a validar práticas de proteção aos jogadores

Casa de Apostas atua no Brasil desde 2019

O programa criado pela EBAC identifica apostadores compulsivos e os direciona para tratamento.

A empresa Casa de Apostas aderiu ao programa Compulsafe, desenvolvido pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC). O projeto tem como objetivos principais oferecer soluções e gestão para apostadores com perfil de dependência, além de contribuir para o processo de regulamentação das empresas de apostas junto ao governo federal.

“Estamos entre as casas que fizeram a solicitação à Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF) para poder operar no Brasil e estamos comprometidos em buscar todos os meios necessários para garantir uma experiência protegida que garanta o bem-estar dos nossos apostadores”, afirma Anderson Nunes, Head de Negócios da Casa de Apostas.

“A adesão ao programa reforça o nosso empenho para proporcionar um espaço de apostas seguro e responsável, que esteja alinhado às novas exigências regulatórias”, concluiu Nunes.

O objetivo é que, após um diagnóstico realizado pelos profissionais da EBAC, seja criado um plano de ação personalizado para cada usuário, promovendo o Jogo Responsável. As plataformas serão responsáveis pela execução do projeto, com o suporte contínuo da equipe da EBAC.

“As bets estarão obrigadas a implementar, dentro das plataformas de apostas, sistemas de detecção, sinais de alerta e de orientação aos apostadores com potencial transtorno com o jogo. Feito este acolhimento, precisarão depois orientar sobre formas de continuidade da atenção necessária”, explica Ricardo Magri, especialista em desenvolvimento de negócios iGaming e diretor executivo (CEO) da EBAC.

Fundada em 2022, a Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo conta com uma equipe de especialistas em psicologia, comunicação, gestão organizacional e compliance na indústria de jogos para atender às demandas de empresas e usuários.

“O acolhimento é direto ao apostador, de forma gratuita, e começa com procedimentos de apoio psicológico até a triagem e encaminhamento para participação em um programa psicoeducativo, com até oito semanas de duração. Neste processo, o usuário terá acesso às informações técnicas e experiências em grupo de qualidade para enfrentamento dos transtornos do jogo”, explica Cristiano Costa, psicólogo clínico e organizacional, diretor de conhecimento (CKO) da EBAC.

A Casa de Apostas, fundada em 2013 na Europa e presente no Brasil desde 2019, foi a primeira empresa do setor de betting a patrocinar clubes de futebol nacionais. Recentemente, adquiriu os naming rights de dois estádios importantes: a Arena Fonte Nova e a Arena das Dunas. A empresa também conta com parcerias com a apresentadora Renata Fan e o humorista Danilo Gentili.