Combate ao vício em jogos: Esportes da Sorte lança programa de detecção de apostadores compulsivos

Iniciativa oferece apoio para apostadores com perfil de dependência.

O Grupo Esportes da Sorte, que contempla as casas de apostas esportivas Esportes da Sorte e Onabet, aderiu ao COMPULSAFE, programa desenvolvido pela Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC). A iniciativa tem como objetivo identificar e oferecer apoio a apostadores com sinais de dependência em jogos online.

“Uma das nossas maiores preocupações está em garantir que nenhum apostador se torne um usuário compulsivo e, com isso, se prejudique tanto financeiramente como também tenha as suas relações pessoais e sociais afetadas por causa das apostas. Vamos buscar todos os meios necessários para garantir uma experiência que proporcione o bem-estar dos nossos apostadores”, afirmou o diretor jurídico do Grupo Esportes da Sorte, Gabriel Oliveira.

A implementação do programa, de acordo com o executivo, além de ofertar um serviço que visa o bem-estar dos clientes, ainda contribui para a empresa se adequar às normas estabelecidas pela Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda, já que as companhias que passam pelo processo de regulamentação devem desenvolver estratégias de promoção do jogo responsável e de combate à ludopatia.

Os usuários que receberem atendimento do COMPULSAFE serão analisados por profissionais da EBAC e após o diagnóstico de jogo compulsivo, será criado um plano de ação personalizado para cada pessoa. A execução das ações de auxílio ficará por conta das plataformas de iGaming com suporte da EBAC.

“Nosso programa possui sistemas de detecção, emite sinais de alerta e orientação para os apostadores com potencial de transtorno ao jogo. Quando detectado algo é feito um acolhimento e é garantida toda a atenção necessária e orientação para que seja dada continuidade do processo pelo usuário”, explica o CEO da EBAC, Ricardo Magri.

O psicólogo clínico e organizacional e diretor de conhecimento da EBAC, Cristiano Costa, explica como funcionarão os atendimentos. “O acolhimento começa com procedimentos de apoio psicológico até a triagem e encaminhamento para participação em um programa psicoeducativo, com até oito semanas de duração e é feito direto ao apostador, de forma gratuita”.

A EBAC foi fundada em 2022 com o objetivo de fornecer suporte a pessoas que jogam de forma compulsiva. A equipe da instituição é formada por profissionais das áreas da psicologia, comunicação, gestão organizacional e compliance na indústria de jogos.

Além da implementação desse programa, Esportes da Sorte lançou na semana passada uma campanha em defesa do jogo responsável. Segundo a empresa, o objetivo é conscientizar o público de que as apostas devem ser tratadas apenas como entretenimento. A operadora usa na peça publicitária frases como: “Apostar é da nossa natureza. Apostar demais é que não é”.

O comercial é o primeiro de uma série de outros vídeos produzidos. De acordo coma empresa, a iniciativa reafirma o compromisso do Esportes da Sorte com o Jogo Responsável, algo também já reforçado anteriormente, quando tornou-se a primeira marca nacional a adotar o texto “Jogue com responsabilidade” junto ao seu slogan nas assinaturas da marca, antes mesmo de haver uma obrigatoriedade para tal, atualmente exigida pelas normas do Conselho Nacional Autorregulamentação Publicitária (Conar).

