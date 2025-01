Greentube reforça presença no Brasil com parceria com bet365

Greentube firma parceria com a bet365

Produções de destaque da empresa estarão disponíveis no portfólio da plataforma de jogos.

Comunicado de imprensa.- A Greentube, divisão de jogos e entretenimento digital da NOVOMATIC, expandiu sua presença global ao lançar seu portfólio de conteúdo com a bet365, uma das principais empresas de jogos online do mundo, no recém-regulamentado mercado brasileiro.

Como parte do acordo, uma seleção dos jogos mais populares da Greentube, incluindo os títulos de sucesso recentes da franquia Piggy Prizes™ e a premiada série Diamond Link™ , agora estão disponíveis na bet365.

Além disso, títulos clássicos de alto desempenho, como Sizzling Hot™ Deluxe , Lucky Spin Jackpots e a série Diamond Mystery™ , serão integrados devido ao seu sucesso comprovado na região, garantindo que os jogadores brasileiros tenham uma experiência de jogo premium.

A expansão da Greentube para o Brasil dá continuidade à estratégia de aumentar sua presença em mercados regulamentados na região, oferecendo uma ampla gama de jogos que atendem às preferências de vários jogadores.

A parceria representa um marco significativo para ambas as empresas, permitindo que a Greentube leve seu conteúdo de alta qualidade a um novo público no Brasil, ao mesmo tempo em que continua sua missão de criar conteúdo de iGaming de destaque e divertido para operadoras do mundo todo.

David Bolas, Diretor Comercial da Greentube, disse: “Estamos entusiasmados em lançar com um parceiro-chave como a bet365 no primeiro dia deste mercado recém-regulamentado. Esta colaboração nos permitirá expandir ainda mais nossa pegada de jogos no Brasil.

David Bolas – Diretor Comercial da Greentube (Imagem: Divulgação)

“O novo ambiente regulatório representa uma oportunidade empolgante para continuar a oferecer nosso conteúdo de jogos de primeira linha, ao mesmo tempo em que garantimos uma experiência segura e agradável para os jogadores”, concluiu.

Um porta-voz da bet365 acrescentou: “Estamos muito satisfeitos em fazer parceria com a Greentube e trazer sua gama diversificada de jogos para nossa plataforma no Brasil.

“A reputação da Greentube em entregar conteúdo de alta qualidade se alinha perfeitamente com nosso compromisso de fornecer a melhor experiência de jogo para nossos clientes. Estamos ansiosos por uma parceria bem-sucedida para aprimorar nossa oferta neste novo e empolgante mercado”, afirmou.