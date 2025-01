GGR de apostas on-line no Brasil: Betano e bet365 concentraram cerca de 40% em 2024

Estudo realizado pela H2 Gambling Capital também aponta que as marcas legalizadas representam 86% do mercado.

A H2 Gambling Capital atualizou suas projeções para o mercado brasileiro de apostas on-line, com base na lista de operadores licenciados pela Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). O estudo inclui estimativas de participação de mercado para 2024 e projeções de receita até 2029, considerando os mercados regulamentado e não regulamentado.

De acordo com publicação do SBC Notícias, o estudo aponta que, em 2024, marcas com licença legal representam 86% do mercado, sendo 70% da receita dominada por licenças provisórias e 17% por licenças definitivas. O mercado não-regulamentado responde por 14% da receita bruta de jogos (GGR, na sigla em inglês), indicando que cerca de 85% das operações estão no mercado legal.

Em 2024, a Betano superou a bet365, com ambas as marcas concentrando cerca de 40% da GGR de jogos. A expectativa é que os operadores com licenças provisórias as convertam em definitivas, diminuindo o espaço do mercado não-regulamentado.

Em 2024, os operadores ilegais movimentaram cerca de R$ 3,5 bilhões (USD 673 milhões) em GGR, com previsão de alcançar R$ 4,7 bilhões (USD 903,85 milhões) em 2025. No entanto, com a implementação das regulamentações, o mercado offshore deve representar apenas 7% das operações até 2027.

O mercado regulamentado, por outro lado, deve atingir R$ 23 bilhões em 2025 (USD 4,42 bilhões) e crescer para R$ 36 bilhões (USD 6,92 bilhões) em 2027. Esse crescimento pressupõe a manutenção de regulamentos claros e a ausência de mudanças legislativas significativas.

A eficácia da regulamentação será fundamental para consolidar o mercado onshore e reduzir a influência de operadores ilegais, com a H2 estimando que até 2027, 93% das operações estarão no mercado regulamentado.