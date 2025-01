Patrocinadora do Paulistão: bet365 estreia no mercado regulado com apoio à competição de futebol

Operadora de apostas é uma das nove patrocinadoras oficias do Campeonato Paulista.

São Paulo.- A bet365 é uma das casas de apostas que atuam há mais tempo no Brasil, sendo uma das mais populares. Ela é uma das empresas que recebeu, no dia 1º, a licença provisória do Ministério da Fazenda para operar apostas esportivas de forma legalizada no país. Com a estreia no mercado regulamentado, a companhia assinou um acordo de patrocínio ao Campeonato Paulista 2025.

A operadora de apostas vai divulgar a marca nas placas de publicidade de LED que ficam próximas aos gramados, além de aparecer nas placas de substituição dos árbitros e inserts durante as transmissões das partidas.

O Paulistão tem nove patrocinadores oficiais, com a Sicredi sendo a detentora dos naming rights da competição e empresas como Assaí, Bis, Clear, Centauro e Cruzeiro do Sul também apoiando. A bet365 não é única casa de apostas que patrocina o campeonato, a HiperBet e a Bet7k ocupam as propriedades “Craque do Jogo”, “Apito Inicial” e “Pênaltis”.

Além de apoiar o campeonato, a bet365 fechou um acordo para anunciar na CazéTV, o canal do YouTube que vai transmitir parte dos jogos. Mauricio Portela, sócio da LiveMode, empresa que administra a CazéTV, comentou sobre a parceria com a operadora de iGaming.

“Durante todo o Paulistão teremos ativações especiais na única competição que permite essa integração entre marcas e o futebol. Além disso, teremos a chance de produzir conteúdo exclusivo para a estreia da bet365 e para os fãs da CazéTV”.

