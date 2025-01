Michael Bauer, Greentube: “Nosso foco está em expandir nossa presença e atrair mais clientes nas Américas”

O CFO/CGO da Greentube comentou sobre as expectativas da empresa para o continente americano e também para a participação no evento ICE Barcelona 2025.

Entrevista exclusiva.- O CFO/CGO da Greentube, Michael Bauer, concedeu uma entrevista exclusiva à Focus Gaming News. Ele comentou sobre as expectativas da empresa para a expansão no continente americano, incluindo o Brasil, falou também sobre o que a empresa espera de sua participação no evento ICE Barcelona 2025 e ainda dos planos para o decorrer do ano.

Como o Greentube está se preparando para o ICE 2025? Quais são as expectativas da empresa para atender a indústria de jogos em Barcelona?

Os preparativos para o ICE estão na reta final. Trabalhamos arduamente durante muitos meses para garantir que o nosso estande em Barcelona faça sucesso. É a primeira vez que o Greentube participará de forma independente na ICE, então é claro que está sendo muito mais desafiador, mas vamos utilizar nossas experiências anteriores em eventos como o IGB ou o SBC Lisboa. Nossas expectativas para a feira são bastante altas – esperamos muito procura, pois é o primeiro ano em Barcelona e muitos clientes e fornecedores querem vir nos conhecer.

Quais produtos vocês planejam apresentar na exposição?

Em primeiro lugar, apresentaremos nosso portfólio de novos jogos que lançaremos em 2025. O foco principal é conhecer os clientes existentes para alinhar estratégias para o próximo ano e estabelecer contato com novos possíveis parceiros. Além disso, apresentaremos no estande nossa linha de máquinas de jogos baseadas em servidor, a Plurius. Este produto é a combinação perfeita dos mundos real e online.

Greentube continua sua expansão nos EUA com seu recente lançamento em Connecticut. Quais planos a empresa tem na região para 2025?

Nosso foco ainda está na expansão nas Américas, do Canadá à América Latina. Embora já tenhamos entrado em muitos mercados, sendo o Brasil regulamentado o exemplo mais recente, precisamos expandir nossa presença lá e atrair muito mais clientes. Nos outros locais, aguardamos com expectativa a nossa entrada em operação na África do Sul, que está atualmente atrasada devido a ações industriais.

Em 2024, a Greentube ampliou sua parceria com a Loterie Nationale Luxembourg, lançando jogos VLT online e apostas esportivas. Que feedback as novas opções de entretenimento online receberam? Vocês têm outros planos para 2025 em Luxemburgo?

Estamos muito satisfeitos com nossa parceria com a Loterie Nationale. Por um lado, pretendemos expandir o número de máquinas VLT e terminais de apostas esportivas no mercado. Este é um exercício contínuo e depende da disponibilidade de locais adequados. Por outro lado, começamos a oferecer apostas desportivas e cassino online, que iremos expandir continuamente do ponto de vista de funcionalidades e jogos.

Quais novos desafios a empresa tem para 2025?

Honestamente, no mundo acelerado dos jogos online, você não sabe no início do ano quais desafios poderão surgir nos próximos 12 meses. Vários tópicos que já conhecemos; na vertical B2C, por exemplo, você tem os limites de participação no Reino Unido que entrarão em vigor, enquanto na Itália, novas licenças online são iminentes. Na Espanha, acabamos de transferir a nossa empresa operacional para Ceuta. Portanto, é seguro dizer que o ano já começou agitado!

Do lado B2B, esperamos que novos mercados sejam regulamentados, pois isso abre oportunidades adicionais de crescimento para nós. Também expandiremos a presença da nossa subsidiária Capecod na Itália e em outros mercados, especialmente na América Latina.