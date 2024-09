Esportes da Sorte está entre as ‘bets’ investigadas no esquema de lavagem de dinheiro que resultou na prisão de Deolane Bezerra

Polícia também cumpriu mandado de busca e apreensão no apartamento do CEO da empresa.

Pernambuco.- A plataforma de apostas online Esportes da Sorte é uma das empresas investigadas na operação “Integration”, que cumpre 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados. A operação, realizada na manhã desta quarta-feira (4), resultou na prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra acusada de envolvimento em prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Detalhes sobre o funcionamento do esquema ainda não foram divulgados pela polícia.

De acordo com o g1, a Polícia Civil de Pernambuco anunciou que, durante a operação, foram sequestrados bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueados ativos financeiros totalizando R$ 2,1 bilhões.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no apartamento do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE). A polícia apreendeu joias e dinheiro no local.

O advogado Pedro Avelino afirmou que Darwin Henrique, CEO da Esportes da Sorte, não estava no apartamento durante a busca, pois estava viajando a trabalho.

Por meio de nota, a Esportes da Sorte informou que “ratifica seu compromisso com a verdade, com o jogo responsável e, principalmente, com o cumprimento de todos os seus deveres legais”.

“A nossa casa está de portas abertas para apresentar documentos, esclarecer dúvidas e prestar apoio irrestrito a qualquer ação investigatória. Atuamos sempre com muita transparência e lamentamos o fato de, no momento, estarmos às escuras, sem acesso aos autos do inquérito e aos motivos da ação policial. Seguimos à disposição para todo tipo de esclarecimento que seja necessário para elucidar qualquer controvérsia”, diz a nota divulgada pelo g1.

Sobre a prisão de Deolane, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a empresária foi levada para o Departamento de Repressão aos Crimes Patrimoniais (Depatri), em Afogados, na Zona Oeste da capital pernambucana.

Veja também: Milícia ou jogo do bicho está por trás de fraude em máquinas de pelúcia, diz polícia