Diretor da Esportes da Sorte critica operação da PF e defende legalidade da casa de apostas

Em vídeo, o responsável pela área jurídica da empresa afirma que a companhia preza pela transparência e está à disposição da justiça.

O diretor jurídico da operadora de apostas Esportes da Sorte, Gabriel Oliveira, criticou a operação da Polícia Federal (PF ) e defendeu a transparência e inocência da empresa em vídeo publicado neste domingo (8). O proprietário da empresa, Darwin Henrique da Silva Filho e sua esposa, Maria Eduarda Filizola, foram presos na operação “Integration”, que também deteve a influenciadora Deolane Bezerra e sua mãe, Solange Bezerra.

“A situação dos últimos dias, deflagrada pela operação Integration da PF, presta um desserviço à nação e atenta contra o que deveria ser a sua finalidade, a verdade”, afirmou o diretor jurídico, que disse que a empresa atua dentro da legalidade. “Somos “culpados” pela transparência. Somos “culpados” por termos comprovações e funcionarmos dentro da legalidade, inclusive com toda operação financeira sendo feita através de instituições íntegras e com procedimentos homologados pelo Banco Central”, declarou Gabriel em trecho publicado pelo O Globo.

O diretor afirmou que a casa de apostas é pioneira no “jogo responsável” e que luta por uma regulamentação eficaz, segura e responsável.

“Temos a certeza da nossa inocência, seguimos onde sempre estivemos, à disposição da justiça. Temos a certeza que tudo isso será lembrado como episódio triste, desproporcional e irresponsável. O que está acontecendo advoga para o retrocesso do país. Rasgou o que se conhece sobre garantias fundamentais. Não se trata apenas de Esportes da Sorte e seus dirigentes. Estão atentando contra milhares de empregos gerados pelo setor”, conclui Oliveira, no vídeo, que vem sendo compartilhado no Instagram.

Entenda o caso

A plataforma de apostas online Esportes da Sorte é uma das empresas investigadas na operação “Integration”, que cumpriu 19 mandados de prisão e 24 de busca e apreensão em cinco estados. A operação realizada na última quarta-feira (4), resultou na prisão da empresária e influenciadora digital Deolane Bezerra acusada de envolvimento em prática de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

A Polícia Civil de Pernambuco anunciou que, durante a operação, foram sequestrados bens como carros de luxo, imóveis, aeronaves e embarcações, além de bloqueados ativos financeiros, totalizando R$ 2,1 bilhões.

Foi cumprido um mandado de busca e apreensão no apartamento do CEO da Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, no bairro de Boa Viagem, em Recife (PE). O empresário não estava no apartamento durante a busca. No local, a polícia apreendeu joias e dinheiro.

Já na quinta-feira (5), CEO do Grupo Esportes da Sorte e a esposa Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia. Os dois foram presos por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. A defesa do casal afirmou que eles prestaram depoimento e estão à disposição das autoridades. Os advogados entraram com um pedido de habeas corpus, que está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

