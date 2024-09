CEO da Esportes da Sorte se entrega à polícia

Defesa de Darwin Filho afirma que o empresário está colaborando com a justiça. (Foto: Divulgação)

Darwin Filho está sendo investigado por um suposto esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais.

Pernambuco.- O CEO do Grupo Esportes da Sorte, Darwin Henrique da Silva Filho, e a esposa Maria Eduarda Filizola se entregaram à polícia nesta quinta-feira (5). Os dois foram presos por suposto envolvimento em esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. O casal foi um dos alvos da operação “Integration“, que já prendeu outras dez pessoas, incluindo a influenciadora digital Deolane Bezerra.

De acordo com o que foi publicado pelo g1, a defesa do casal afirmou que eles prestaram depoimento pela manhã e estão à disposição das autoridades. Os advogados entraram com um pedido de habeas corpus, que está sendo analisado pelo Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE).

Ainda segundo a defesa, “todos os questionamentos da polícia foram devidamente respondidos e as dúvidas sobre as atividades da empresa Esportes da Sorte foram sanadas, demonstrando-se a regularidade e a legalidade das atividades profissionais”.

Segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), o suposto esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais movimentou cerca de R$ 3 bilhões. Esses valores teriam sido movimentados de janeiro de 2019 a maio de 2023. Durante o cumprimento dos mandados da Operação Integration, na quarta-feira (4), a Polícia Civil de Pernambuco apreendeu dois helicópteros, um avião, que pertencia ao cantor Gusttavo Lima, carros de luxo, incluindo um na mansão de Deolane Bezerra, embarcações, imóveis, joias, relógios e bolsas de luxo e notas de dinheiro em euro e dólar.

