Contrato assinado: Altos anuncia a Pagol.bet como nova patrocinadora máster para 2025

A equipe do Piauí vai disputar o Campeonato Brasileiro Série D em 2025.

Piauí.- O Altos, clube de futebol do Piauí, anunciou a operadora de apostas esportivas e cassino online Pagol.bet como nova patrocinadora máster para a temporada de 2025. O Jacaré não informou quanto vai receber para estampar a marca de iGaming nos uniformes dos atletas.

O anúncio foi feito nas redes sociais do Altos. O perfil oficial do Instagram do clube publicou: “A casa de Apostas Pagol.bet é a nova patrocinadora máster do Jacaré! A Bet mais segura do Brasil, devidamente regulamentada, chegou para ficar na memória do torcedor altoense”.

Em 2025, o Altos vai disputar quatro competições, o Campeonato Piauiense, a Copa do Brasil, a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro Série D.

A Pagol.bet é parte do grupo Lucky Gaming, que também é detentor de outra empresa de apostas, a 4Play.bet. As companhias estão entre as operadoras de apostas que foram incluídas na lista do Ministério da Fazenda que possuem a autorização provisória para operar iGaming de forma legalizada no Brasil.

A Lucky Gaming, no mês de dezembro, se tornou membro da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). De acordo com a operadora, a adesão foi motivada pelas recomendações recebidas pela empresa e pela reputação da associação no setor de apostas.

Em comunicado, a Lucky Gaming ressaltou a importância da união da indústria, especialmente após a regulamentação do mercado de apostas no Brasil. A companhia enfatizou ainda a necessidade de combater a desinformação no setor.

Veja também: Novo sócio: Lucky Gaming entra para o grupo de associados da ANJL