Pagol.Bet fortalece sua estratégia no mercado brasileiro com a integração do CRM da Fast Track

A Pagol.Bet é um operador no mercado brasileiro de jogos online, que oferece uma variedade de produtos, como apostas esportivas e jogos de cassino.

Comunicado de imprensa.- A Fast Track, plataforma de CRM e engajamento de jogadores desenvolvida especificamente para a indústria de iGaming, anunciou sua nova parceria com a Pagol.Bet, um dos operadores do mercado de jogos online no Brasil.

A Pagol.Bet está oferecendo entretenimento de primeira classe para os jogadores brasileiros, incluindo as melhores opções de slots, cassino e apostas esportivas. O operador foi aprovado na primeira lista divulgada pelo governo brasileiro e está autorizado a operar até dezembro, além de ter formalizado a solicitação de sua licença para 2025.

A empresa afirmou estar pronta para aprimorar sua estratégia de marketing com a Fast Track, em uma colaboração que visa aumentar o engajamento dos jogadores, criar experiências personalizadas e fomentar a lealdade de longo prazo entre os usuários da Pagol.Bet.

Veja também: Fast Track é a grande vencedora no MiGEA 2024

“Estamos entusiasmados em fazer parceria com a Pagol.Bet no Brasil, um dos mercados mais empolgantes da atualidade. Nosso objetivo é oferecer um serviço de excelência global e apoiar sua jornada de crescimento. A plataforma da Fast Track utiliza o Singularity Model para prever o comportamento dos usuários e gerenciar jornadas complexas de jogadores. Em um cenário tão competitivo quanto o do Brasil, essas inovações são essenciais para se manter na liderança” comenta Simon Lidzén, cofundador e CEO da Fast Track.

“Estamos empolgados com essa parceria e ansiosos para fortalecer nossa posição no mercado brasileiro por meio de estratégias de marketing avançadas”, afirma Marcílio da Silva Santos, CEO da Pagol.Bet. “Com as soluções da Fast Track, pretendemos otimizar o engajamento dos jogadores e impulsionar um crescimento significativo. Estamos confiantes no futuro e na nossa capacidade de prosperar nesse mercado competitivo.”

“O mercado brasileiro tem um potencial enorme, e agora é o momento certo para se destacar”, observa Anderson Smith, CGO da Pagol.Bet. “Com a tecnologia da Fast Track, estamos prontos para acelerar nosso crescimento, e nossos jogadores terão grandes benefícios com o novo conteúdo que vamos oferecer. Essa parceria nos permitirá segmentar e atingir jogadores de forma mais precisa, aproveitando a IA para minimizar o trabalho manual e agilizar processos.”

Veja também: Fast Track fecha acordo histórico com o Grupo Suprema – Estabelecendo um Novo Padrão no Mercado de iGaming Brasileiro

O CRM da Fast Track é a principal plataforma de engajamento de jogadores na indústria de iGaming. Com uma flexibilidade incomparável para gerenciar todas as necessidades em tempo real a partir de uma plataforma central, a Fast Track permite que operadores, como a Pagol.Bet, ofereçam experiências personalizadas em larga escala com esforço mínimo.