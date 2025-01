Lottopar na Espanha: loteria paranaense visita laboratório de certificação e participa da ICE

Comitiva da autarquia do estado do Paraná conheceu a sede da BMM Test Labs, em Barcelona.

A Loterias do Estado do Paraná (Lottopar) mandou uma comitiva para a Espanha nesta semana. Os representantes da autarquia estadual visitaram a sede da BMM Test Labs, em Barcelona. O laboratório é dos que tem a permissão do governo federal para atestar a segurança e a confiabilidade de operadoras de apostas e jogos lotéricos.

Estão no continente europeu, o diretor-presidente da Lottopar, Daniel Romanowski, o diretor de Operações, Fabio Veiga. Eles estão em Barcelona para uma série compromissos, sendo a visita ao BMM Test Labs Spain o primeiro item da agenda.

Os executivos brasileiros foram recepcionados por Francesco Bianchi, vice-presidente de Relações Governamentais e Compliance, Jasna Drnda Radovanovic, diretora de Licenças e Regulamentação, e Juliano Campelo Prestes, especialista de Licenças e Regulamentações.

Durante a visita, os representantes da Lottopar conheceram as instalações do laboratório e também ouviram sobre como são feitos os processos de certificação. “Pudemos ver de perto que a segurança, transparência e a coibição de fraudes nas apostas e jogos só é possível em razão do trabalho desses laboratórios. Por isso fomos a primeira instituição lotérica do Brasil a credenciar esses laboratórios, para que no Paraná os jogos sejam seguros, justos e livres de fraudes”, disse Daniel Romanowski.

Lottopar no ICE Barcelona 2025. (Foto: Divulgação/Lottopar)

Em outro compromisso da semana, os diretores da Lottopar estiveram no ICE Barcelona 2025, um dos principais eventos do setor de jogos de azar do mundo. No evento, Daniel Romanowski e Fabio Veiga participaram de uma reunião com o representantes da Loteria da Cidade de Buenos Aires (LOTBA).

Jesús Mariano Acevedo, o da presidente LOTBA, e Sebastián Vivot, o Gerente de Modernização e Tecnologia da Informação da instituição argentina, trocaram experiências e informações com os brasileiros. As partes discutiram, inclusive, sobre um possível acordo de cooperação entre os dois órgãos.

