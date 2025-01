Mergulho em tesouros submarinos: Pragmatic Play lança Wild Wild Pearls

Slot é a mais nova adição ao crescente portfólio premium da fornecedora de jogos.

Comunicado de imprensa.- A Pragmatic Play, fornecedora líder de conteúdo para a indústria de iGaming, lançou o jogo Wild Wild Pearls, uma aventura aquática onde pérolas douradas e multiplicadores podem desbloquear prêmios de até 5.000x.

Os símbolos Poseidon wild atuam como coletor nesta emocionante jornada submarina em um tabuleiro 6×4. Sempre que um símbolo wild aparece nos dois primeiros rolos, os símbolos de dinheiro adjacentes nos rolos três a seis, formando uma linha vencedora da esquerda para a direita, são premiados.

Quando ocorre a coleta e um rolo está totalmente preenchido com símbolos de dinheiro, o total do prêmio é multiplicado pelo valor do multiplicador acima desse rolo – 2x nos rolos três e quatro e 4x nos rolos cinco e seis. Além disso, um dos quatro jackpots fixos, com valores de até 100x, pode aparecer no rolo seis.

Ao combinar símbolos wild nos dois primeiros rolos com um símbolo bônus ou um símbolo super bônus no terceiro rolo, são acionados os recursos de rodadas grátis ou super rodadas grátis, respectivamente. Em ambos os casos, o jogador recebe 10 rodadas grátis, com mais símbolos de dinheiro disponíveis nos rolos. Durante as super rodadas grátis, os multiplicadores nos rolos sobem para 3x e 5x.

O recurso pode ser reativado até duas vezes, concedendo mais cinco rodadas grátis a cada vez. Nas super rodadas grátis, sempre que o recurso é reativado, os multiplicadores dos rolos dobram.

Wild Wild Pearls é a mais nova adição ao crescente portfólio de slots premium da Pragmatic Play, sucedendo os recentes sucessos Money Stacks Megaways™ e Irish Crown.

Irina Cornides, Diretora de Operações da Pragmatic Play, afirmou: “Wild Wild Pearls aprimora o portfólio premiado da Pragmatic Play com dois jogos bônus, quatro jackpots fixos e prêmios de até 5.000x.”