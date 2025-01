ICE Barcelona 2025: operadora Reals leva comitiva com quatro representantes para a conferência

A ICE é uma das principais feiras da indústria de jogos de azar no mundo e deve reunir cerca de 55 mil visitantes.

A operadora de apostas esportivas Reals Bet está participando da ICE Barcelona 2025, uma das principais conferências sobre a indústria dos jogos de azar no mundo. A feira, que começou na segunda-feira (20) e continua até está quarta-feira (22), reúne, na Espanha, as principais empresas do segmento de iGaming.

A Reals levou quatro representantes para o evento com o objetivo de aumentar a visibilidade da marca, discutir as tendências do mercado e obter insights sobre a indústria mundial de jogos. Fazem parte da comitiva da empresa, o country manager Rafael Borges, o diretor de marketing Arthur Affonso, o CTO Lucas Maia e o gerente de marketing Diego Buriti.

“A ICE Barcelona atrai milhares de profissionais de todos os lugares do mundo. É o lugar perfeito para ampliarmos o networking, conhecermos novas oportunidades de negócios e sentir o que o mercado global está planejando para 2025. Como estamos vivendo um ano ímpar no Brasil, é imprescindível se fazer presente em eventos como esse e isso mostra que estamos comprometidos com a evolução do setor de apostas esportivas no país. Tenho certeza que teremos muitos insights que poderão ser aplicados na atuação diária da empresa”, comentou Rafael Borges.

A Reals é uma das operadoras de apostas que foram incluídas na lista do Ministério da Fazenda que possuem a autorização provisória para operar iGaming de forma legalizada no Brasil.

A empresa de apostas esportivas anunciou, na quarta-feira (15), a renovação do contrato de patrocínio máster com o Coritiba Foot Ball Club para a temporada 2025. A parceria começou em 2024, com a Reals tende firmado o maior acordo de patrocínio da história do clube paranaense. O novo vínculo é válido até dezembro.

O nova parceria contempla a exposição da marca nos uniformes de jogo e de treino do Coritiba, além da presença em placas de publicidade e backdrops de entrevistas. Ainda estão previstas a produção de conteúdos para as redes sociais na Internet e a realização de ativações para os sócios e os demais torcedores do Coxa.

