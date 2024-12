Novo sócio: Lucky Gaming entra para o grupo de associados da ANJL

Operadora é responsável pelas marcas Pago.bet e 4play.bet.

A Lucky Gaming, responsável pelas marcas Pagol.bet e 4play.bet, se tornou a mais nova associada da Associação Nacional de Jogos e Loterias (ANJL). De acordo com a operadora, a adesão foi motivada pelas recomendações recebidas pela empresa e pela reputação da associação no setor de apostas.

Em comunicado, a Lucky Gaming ressaltou a importância da união da indústria, especialmente com a iminente regulamentação do mercado de apostas no Brasil, e enfatizou a necessidade de combater a desinformação no setor.

“A gente vê grande número de pessoas desinformadas sobre a Lei 14.790 e as Portarias da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA). Entendemos que é um processo gradativo, pois nada muda da noite para o dia. Houve um hiato de seis anos praticamente e não se muda de uma hora para outra. Avaliamos que o governo brasileiro e a SPA estão no caminho certo. Retroagir para um mercado desregulado causaria o caos geral para todos aqueles que buscam os jogos on-line e as apostas esportivas como forma de entretenimento”, afirmou a Lucky Gaming.

O presidente da ANJL, Plínio Lemos Jorge, celebrou a adesão da Lucky Gaming, destacando o rigoroso processo de associação e a importância de garantir a conformidade com as novas normas. Ele também apontou que o próximo ano trará desafios para o setor com a regulamentação do mercado de apostas no Brasil.

“É com grande satisfação que a ANJL tem aberto as portas para as casas de apostas que estão comprometidas com o jogo responsável, que estão se submetendo à regulamentação. No próximo ano, teremos vários desafios, porque pela primeira vez o nosso país terá um mercado com regras. Viveremos outro cenário, no qual de fato será fundamental a união de forças das operadoras para não termos nenhum retrocesso”, afirmou Plínio.