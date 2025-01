Champions League e Copa Sul-americana: três operadoras de apostas vão patrocinar as transmissões de futebol no SBT

Novibet, Sportingbet e VBet fecham cotas de patrocínio com o canal de TV.

O canal de televisão SBT anunciou os patrocinadores para a temporada 2025 das transmissões da UEFA Champions League e a CONMEBOL Copa Sul-Americana. A empresa de comunicação fechou dez cotas de patrocínio para a exibição das competições continentais de futebol.

Entre as parcerias firmadas pela empresa estão três operadoras de apostas esportivas e cassino online: Novibet, Sportingbet e VBet. Além dessas, outras marcas de outras segmentos econômicos que vão anunciar durante as transmissões são: Bem Brasil, Haleon, Heineken, Pagbank, Renault, Sanofi e TIM.

“Ter mais de dez cotas comerciais já vendidas para a temporada de futebol é motivo de grande orgulho para nós. Isso reforça a confiança do mercado na força da nossa programação e na capacidade de engajamento da transmissão de dois campeonatos tão importantes de alcance nacional”, comentou o diretor comercial nacional do SBT, Marcos Kotait.

O canal de TV anunciou uma outra novidade, o jornalista Tiago Leifert foi contratado para ser o narrador das competições e um espécie de “trunfo” para atrair o público, sobretudo o mais jovem. “Nasci e cresci na TV aberta e, como todo brasileiro, tenho um carinho enorme pelo SBT e o máximo de respeito pelo legado do gênio Silvio Santos. Estou muito honrado e empolgado com a oportunidade de contar as histórias da Sul-Americana e da Champions League ao lado dos colegas do time de esportes. Que seja uma jornada emocionante para todos nós”, disse Leifert.

A Sul-Americana de 2025 terá cinco times brasileiros na disputa, Atlético-MG, Cruzeiro, Fluminense, Grêmio, Vasco e Vitória. A fase de grupos da competição começa no mês de abril.

A estreia de Leifert como narrador da Champions foi nesta terça-feira (21), no confronto entre Benfica e Barcelona.

