TaDa Gaming convida jogadores a buscar ouro com o novo slot Money Pot

Encontre Caishen, o deus da riqueza, nos rolos e descubra um mundo de prêmios no pote de dinheiro.

Comunicado de imprensa.- A TaDa Gaming, fornecedora de conteúdo premiada no setor de cassinos, encerrou o ano com o lançamento de Money Pot, um slot inspirado em Caishen, o deus da riqueza. O jogo apresenta uma configuração clássica de três rolos, três linhas e três linhas de pagamento fixas, com diversos recursos integrados.

Entre os destaques estão Scatters, Multiplicadores, Símbolos Misteriosos, Jackpots e a funcionalidade Golden Lock & Respin. Lingotes de Yuanbao, que simbolizam prosperidade, oferecem multiplicadores que variam de 0,5x a 10x conforme sua cor. Símbolos misteriosos podem revelar desde valores de Yuanbao até jackpots Mini, Minor ou Major, que equivalem a 15x, 25x e 50x a aposta, respectivamente.

O jogo bônus é ativado quando o símbolo de Caishen aparece nos rolos, permitindo a coleta de valores dos Yuanbao ou a substituição deles por multiplicadores que podem chegar a 20x a aposta. No bônus, nove símbolos idênticos podem liberar o Grand Jackpot, com um prêmio máximo de 3.000x a aposta inicial.

Sean Liu, diretor de gerenciamento de produto da TaDa Gaming, comentou: “Com a chegada do Ano Novo Chinês, queremos que nossos jogadores celebrem com entretenimento imersivo e múltiplas formas de ganhar. Money Pot entrega tudo isso e, com um potencial máximo de prêmio de 3.000x, é uma excelente forma de começar o ano.”

O slot estará disponível em mais de 20 idiomas e com suporte a 100 moedas diferentes a partir desta quarta-feira, 22 de janeiro de 2025. A TaDa Gaming lança até quatro novos jogos por mês, ampliando constantemente seu portfólio diversificado no mercado de iGaming.