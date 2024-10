Como a Caixa Econômica planeja faturar R$ 7 bilhões com o mercado das bets

Banco está entre as instituições aprovadas para atuar no mercado. (Foto: Divulgação)

Instituição terá a sua própria casa de apostas online a partir de 2025.

A Caixa Econômica Federal lançou sua própria plataforma de apostas, com o objetivo de arrecadar R$7 bilhões (USD 1,225 bilhões) no próximo ano em um mercado estimado em R$19 bilhões (USD 3,33 bilhões). Inicialmente, a instituição acreditava que não concorreria com as apostas esportivas devido ao espaço cativo que a loteria ocupa no bolso dos brasileiros, mas mudou de estratégia ao reconhecer o potencial do setor.

Segundo nota do Painel S.A. da Folha de S.Paulo, a direção do banco informou que, inicialmente, apenas apostas esportivas estarão disponíveis, com a possibilidade de expansão conforme os primeiros testes forem realizados. Antes de ampliar as opções de apostas, a Caixa espera uma reviravolta nesse mercado a partir de janeiro.

O banco acredita que, com o início do jogo regulamentado pelo governo, empresas menores serão adquiridas por grandes casas. Isso poderá impulsionar as receitas de apostas no Brasil, que se aproximariam das da Austrália e do Canadá, onde as apostas movimentam cerca de R$ 30 bilhões (USD 6 bilhões) anualmente. China e EUA são os líderes nesse setor, com cerca de R$ 275 bilhões (USD 55 bilhões).

A Caixa Econômica Federal (CEF), através de sua subsidiária, a Caixa Loterias, segue no processo de criação da própria plataforma de apostas esportivas. O banco tem a intenção de lançar o novo produto oficialmente em abril de 2025.

De acordo com O Globo, o banco estatal só vai entrar no mercado de apostas quando o processo de regulamentação for concluído. Considerando que nas últimas semanas diversos setores da sociedade têm pressionado o governo federal para serem tomadas medidas mais duras em relação às bets.

A Caixa, que é administradora dos principais jogos lotéricos do Brasil, é uma das plataformas de iGaming que solicitaram a licença federal para operar, de forma regularizada, apostas esportivas e jogos online no Brasil. A instituição bancária protocolou o pedido de autorização no Sistema Geral de Apostas (Sigap) da Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda.

A Caixa Loterias pretende abrir uma licitação para selecionar uma empresa parceira para fornecer a tecnologia necessária para a operação de iGaming. Além das apostas de maneira online, a estatal planeja que seja possível apostar também de forma física nas casas lotéricas espalhadas pelo país.

No mês de julho, inclusive, a subsidiária da Caixa Econômica Federal (CEF), lançou a Consulta Pública 0528/2024 para empresas interessadas em fornecer plataformas de apostas esportivas e jogos online. A intenção é identificar companhias que poderão ser sócias no futuro. A consulta pública não significava um compromisso de contratação, mas apenas uma espécie de monitoramento de possíveis parceiros comerciais.

Segundo o que apurou O Globo, a CEF, que detém o monopólio dos jogos lotéricos em âmbito nacional, arrecadou cerca de R$ 12,3 bilhões (USD 2,26 bilhões) no primeiro semestre de 2024, uma receita superior ao mesmo período do ano passado, em que se arrecadou por volta de R$ 10,34 bilhões (USD 1,9 bilhões).

Os executivos da CEF acreditam que as bets trazem uma nova dinâmica para o mercado e a oportunidade de alcançar um público mais jovem, já que a maior parte dos consumidores das loterias tem acima de 45 anos.