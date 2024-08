Caixa projeta a realização de apostas esportivas nas lotéricas em 2025

Estatal já protocolou pedido de licença para operar apostas esportivas e jogos online no Brasil.

A diretora-presidente da Caixa Loterias, Lucíola Aor Vasconcelos, declarou que, além do formato online, as apostas esportivas e jogos poderão ser feitos nas lotéricas físicas da Caixa Econômica a partir de 2025. Conforme publicação do Gazeta do Povo, o anúncio ocorreu na última quinta-feira (22) durante a apresentação do balanço do segundo trimestre da estatal.

“Hoje, o público de loterias tem mais de 45 anos e o público de bet mundial tem menos de 35 anos. Então é isso que a gente busca, trazer um público que a gente não tem”, destacou Lucíola.

Ainda de acordo com a diretora-presidente, a estatal deseja atrair mais público feminino e expandir as opções da casa de apostas para incluir, além dos eventos esportivos, jogos eletrônicos.

A Caixa é uma das 113 empresas que solicitou uma licença federal no Sistema de Gestão de Apostas (SIGAP) para operar apostas esportivas e jogos online. Após o início das operações, a Caixa estima que conseguirá faturar mais de R$ 18 bilhões nos dois primeiros anos de operação.

