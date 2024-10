Comercialização nas lotéricas terá início a partir do dia 2 de novembro.

A Caixa Econômica Federal relançou nesta segunda-feira (14) a Loteria Instantânea, mais conhecida como “raspadinha”. Com prêmios que variam de R$ 2,50 (USD 0,50) a R$ 2 milhões (USD 400 mil), a modalidade estará disponível nas lotéricas a partir de 2 de novembro.

“A Caixa está retomando a comercialização de um produto presente no mundo inteiro. A ‘raspadinha’ foi um sucesso no Brasil até 2015 e hoje reassumimos a comercialização deste produto acessível a todos” disse Carlos Vieira, presidente da Caixa, no evento de lançamento da Instantânea.

A premiação da “raspadinha” é imediata, com valores de até R$ 2.259 (USD 451,80) por bilhete, resgatáveis nas lotéricas. As apostas variam de R$ 2,50 (USD 0,50) a R$ 20 (USD 4), e parte da arrecadação será destinada a repasses sociais. Os bilhetes terão temáticas como Trevo da Sorte, Só o Ouro e Roda da Sorte.

O produto relançado é uma versão remodelada da Lotex, que havia sido descontinuada em 2016 após o Plano Nacional de Desestatização. Em 2023, o Ministério da Fazenda autorizou o retorno da loteria.

A portaria da Fazenda autoriza a comercialização da loteria instantânea por um período transitório de 24 meses, a partir da primeira emissão dos bilhetes, seja em meio físico ou digital.

Em 2024, o governo Lula retirou a Lotex do programa de desestatização. A volta da modalidade visa aumentar a arrecadação das loterias, que são uma importante fonte de recursos para a União, ajudando a atingir a meta de déficit zero.

Raspadinha será operada por consórcio chinês

O consórcio formado pela Genlot Game Technology e Beijing Zhongcai Printing (BZP) venceu a licitação da Caixa Econômica Federal para operar a Lotex, conhecida como “raspadinha”. A BZP é uma joint venture com a China Welfare Lottery, France Des Jeux e Berjaya. O resultado foi publicado no Diário Oficial da União no final do mês de julho, encerrando uma disputa judicial iniciada por um concorrente.

A ação judicial, que tramitou em segredo de Justiça, causou um atraso significativo no lançamento da loteria. A expectativa inicial de arrecadação varia entre R$ 1 bilhão e R$ 2 bilhões, embora executivos acreditem que o potencial possa ser ainda maior.

A Lotex, operada pela Caixa Econômica Federal sob uma portaria do Ministério da Fazenda, segue as regras da Loteria Federal. Parte significativa da arrecadação será destinada à seguridade social, segurança pública, e ao incentivo ao esporte e à cultura. Cerca de 65% dos fundos arrecadados serão usados para prêmios, com uma aposta mínima de R$ 2,50.