Atualização dos inscritos no Sigap: 254 plataformas estão autorizadas a operar pelo Ministério da Fazenda

As bets que não estão inscritas na plataforma ou que não têm um licença estadual estão proibidas de atuar no Brasil.

O pagamento das outorgas dessas empresas poderia gerar uma arrecadação de mais de R$ 7,2 bilhões.

Brasília.- A Secretaria de Prêmios e Apostas (SPA) do Ministério da Fazenda atualizou a lista das empresas de apostas de quota fixa autorizadas a operar até o final deste ano. A nova versão inclui 254 plataformas de jogos de azar no âmbito nacional. Elas se integram a 26 empresas autorizadas pela certificação de autarquias estaduais.

As novas solicitações de certificação foram feitas no mês de outubro e, considerando que cada empresa pode explorar até três marcas, pode-se chegar a 762 plataformas regularizadas no país. Se todos os pedidos forem aceitos pelo Ministério da Fazenda e todas essas empresas pagarem as outorgas, o Brasil poderia arrecadar cerca de R$ 7,2 bilhões (USD 1,27 bilhões) ainda este ano.

De acordo com comunicado da SPA, o pagamento das outorgas deve ser feito a partir do dia 18 de novembro. Caso as plataformas sejam aprovadas em todas as fases de avaliação federal, vão poder começar o ano de 2025 com a licença federal.

As novas plataformas integradas à lista do Ministério da Fazenda foram:

Tecnologia e Desenvolvimento LTDA

NE Intermediações e Tecnologia LTDA

Top Beleza LTDA

Profits LTDA

Genius Soluções Estratégicas Pay LTDA

João Vitor Nunes Barros & Cia LTDA

Augesoft Informática LTDA

Evo Tech LTDA

RMT Invest e Tecnologia LTDA

Onetouch Tecnologia LTDA

B Ferreira Belo Júnior Jogos Eletrônicos

58 Media Network Technology Co., LTDA

777 Club LTDA

2W Marketing LTDA

Plataforma Sol Jogos LTDA

Via Bet LTDA

Sorte Quick LTDA

Alphasoft Jogos Eletrônicos LTDA

Altitude Casa de Jogos e Apostas LTDA

Fusion Soluções em Software e Jogos Eletrônicos LTDA

Rocket Negócios Digitais LTDA

GL Digital LTDA

Grupo MK LTDA

Gamer Tech Jogos Eletrônicos LTDA

BB Gaming LTDA

Horizon Ventures Jogos e Apostas LTDA

Warrior Solutions Jogos Eletrônicos LTDA

Playhard Software Informática e Licenciamento de Programas LTDA

Quantum Tech Jogos Eletrônicos LTDA

Why Soluções de Tecnologia LTDA

Publicidade FG LTDA

Bra Game LTDA

Equipe 777 LTDA

Cloud Informática e Licenciamento de Programas LTDA

Inovva Tech Desenvolvimento de Jogos Eletrônicos LTDA

Imperium Global Apostas e Jogos LTDA

CL Bet Gaming LTDA

Constellation Jogos e Apostas LTDA

Synergy Capital Casa de Apostas e Jogos LTDA

Vértice Capital Apostas e Jogos LTDA

Orion Enterprises Apostas e Jogos LTDA

JB Entretenimento LTDA

MB Jogos Eletrônicos LTDA

Equipe CF LTDA

Boi-Fut LTDA

Chronos Tec Tecnologia da Informação LTDA

SQL Sistemas e Jogos LTDA

Equipe PG LTDA

Equipe WG LTDA

Amazing Systems Desenvolvimento de Programas LTDA

Find Tech Serviços de Tecnologia LTDA

Nordeste Info Tecnologia e Jogos LTDA

Delta Especializada em Tecnologia da Informação LTDA

Isolution Tecnologia da Informação LTDA

Shark Lab Tecnologia da Informação LTDA

G TY LTDA

MCN Serviços de Mídia LTDA

999Bet LTDA

Pagamento Brasil LTDA

9Win LTDA

88Win LTDA

Group777 LTDA

G Anjo LTDA

Grupo SNK LTDA

Shoprms Tecnologia e Serviços LTDA

1998 Games Design LTDA

Group Gigi LTDA

W1 Gaming Jogos, Apostas e Tecnologia LTDA

Voy Gaming Tecnologia, Jogos e Apostas LTDA

Dynamic Pay Pagamentos LTDA

BHTrade LTDA

FP Gaming Jogos, Apostas e Tecnologia LTDA

V5GP LTDA

FFF Gaming Jogos, Apostas e Tecnologia LTDA

VIPGP LTDA

777GP LTDA

VIP Gaming Club LTDA

Galaxy Entertainment LTDA

R66 Intermediação de Negócios LTDA

7M7 LLC LTDA

1999GP LTDA

999PG LTDA

